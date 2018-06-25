Саміт ЄС щодо біженців: без конкретних результатів, але з "доброю волею"

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) позитивно оцінила неформальний саміт ЄС з питань міграції, в якому у неділю, 24 червня, у Брюсселі взяли участь глави держав та урядів 16-ти з 28-ми країн-членів ЄС. Попри певні розбіжності у поглядах, під час переговорів було виявлено "багато доброї волі" для пошуку рішення, зазначила вона.

"Ми всі погоджуємося в тому, що хочемо скоротити нелегальну міграцію, що хочемо захистити наші кордони, і що ми всі несемо відповідальність за всі теми", - заявила Меркель після зустрічі, цитує агентство dpa. "Там, де це можливо, ми прагнемо європейських рішень. А де це неможливо, ми хочемо зібрати охочих та виробити спільні рамки для дій", - додала канцлерка.

Ще перед початком саміту Меркель заявляла, що намагатиметься досягнути дво- та кількасторонніх домовленостей з окремими державами. За підсумками зустрічі вона не повідомила про прогрес, якого вдалося досягнути на цьому напрямку, зазначивши лише, що робота над пошуком рішення вестиметься як у дні перед черговим самітом ЄС 28-29 червня, так "звісно і після нього".

Своє задоволення підсумками зустрічі висловили й інші учасники саміту. Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат зазначив, що переговори "були кращими, ніж очікувалося, вдалося досягнути певного прогресу".

Своєю чергою іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес наголосив, що "зустріч дала надію". За його словами, учасники саміту "погоджувалися у більшості пунктів, аніж розходилися". "Я вважаю, що це була відверта дискусія, в якій ми побачили, що нас об'єднує, але також і деякі розбіжності. Це був хороший крок вперед", - сказав він, цитує агентство Reuters.

Прем'єр Італії Джузеппе Конте після завершення саміту заявив, що "задоволений" ним. Він зазначив, що дискусію вдалося спрямувати у правильному напрямку. На саміті він представив план з десяти пунктів щодо нової міграційної політики ЄС, який фактично означає відмову від Дублінських угод. План передбачає створення центрів для шукачів притулку поза межами ЄС, а також зобов'язання інших держав-членів ЄС приймати економічних мігрантів.

Нагадаємо, у ФРН спалахнула суперечка через політику щодо шукачів притулку всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Анґела Меркель, яка очолює ХДС, виступає за спільне європейське рішення. Очільник ХСС і глава МВС Німеччини Горст Зеехофер (Horst Seehofer) має намір не пускати в ФРН тих шукачів притулку, чиї клопотання уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. Меркель виступила проти односторонніх дій ФРН і пообіцяла знайти європейське розв'язання цієї проблеми. ХСС очікує на результати домовленостей вже 1 липня.