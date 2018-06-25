Саміт ЄС щодо біженців: без конкретних результатів, але з "доброю волею"

Учасники неформального саміту ЄС щодо міграційної політики позитивно оцінили переговори попри відсутність конкретних домовленостей. Анґела Меркель заявила про наявність "доброї волі" для пошуку рішення.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) позитивно оцінила неформальний саміт ЄС з питань міграції, в якому у неділю, 24 червня, у Брюсселі взяли участь глави держав та урядів 16-ти з 28-ми країн-членів ЄС. Попри певні розбіжності у поглядах, під час переговорів було виявлено "багато доброї волі" для пошуку рішення, зазначила вона.
"Ми всі погоджуємося в тому, що хочемо скоротити нелегальну міграцію, що хочемо захистити наші кордони, і що ми всі несемо відповідальність за всі теми", - заявила Меркель після зустрічі, цитує агентство dpa. "Там, де це можливо, ми прагнемо європейських рішень. А де це неможливо, ми хочемо зібрати охочих та виробити спільні рамки для дій", - додала канцлерка.
Ще перед початком саміту Меркель заявляла, що намагатиметься досягнути дво- та кількасторонніх домовленостей з окремими державами. За підсумками зустрічі вона не повідомила про прогрес, якого вдалося досягнути на цьому напрямку, зазначивши лише, що робота над пошуком рішення вестиметься як у дні перед черговим самітом ЄС 28-29 червня, так "звісно і після нього".
Своє задоволення підсумками зустрічі висловили й інші учасники саміту. Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат зазначив, що переговори "були кращими, ніж очікувалося, вдалося досягнути певного прогресу".
Своєю чергою іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес наголосив, що "зустріч дала надію". За його словами, учасники саміту "погоджувалися у більшості пунктів, аніж розходилися". "Я вважаю, що це була відверта дискусія, в якій ми побачили, що нас об'єднує, але також і деякі розбіжності. Це був хороший крок вперед", - сказав він, цитує агентство Reuters.
Прем'єр Італії Джузеппе Конте після завершення саміту заявив, що "задоволений" ним. Він зазначив, що дискусію вдалося спрямувати у правильному напрямку. На саміті він представив план з десяти пунктів щодо нової міграційної політики ЄС, який фактично означає відмову від Дублінських угод. План передбачає створення центрів для шукачів притулку поза межами ЄС, а також зобов'язання інших держав-членів ЄС приймати економічних мігрантів.
Нагадаємо, у ФРН спалахнула суперечка через політику щодо шукачів притулку всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Анґела Меркель, яка очолює ХДС, виступає за спільне європейське рішення. Очільник ХСС і глава МВС Німеччини Горст Зеехофер (Horst Seehofer) має намір не пускати в ФРН тих шукачів притулку, чиї клопотання уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. Меркель виступила проти односторонніх дій ФРН і пообіцяла знайти європейське розв'язання цієї проблеми. ХСС очікує на результати домовленостей вже 1 липня.