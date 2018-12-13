 Саміт ЄС вимагає від Росії звільнити українських моряків і кораблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Саміт ЄС вимагає від Росії звільнити українських моряків і кораблі

Росія повинна негайно звільнити затриманих українських моряків і захоплені кораблі, вимагають лідери країн ЄС. Чинні економічні санкції ЄС щодо РФ подовжено на півроку.

Саміт ЄС, Брюссель, Бельгія

На саміті лідерів ЄС, Брюссель

Лідери країн і урядів ЄС на саміті в Брюсселі в четвер, 13 грудня, закликали Росію звільнити всіх затриманих українських моряків і захоплені судна. Про це повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск.

"Саміт ЄС закликає негайно звільнити всіх затриманих українських моряків, повернути кораблі й забезпечити вільне проходження всіх суден Керченською протокою", - вказано у Twitter Туска.

Таким чином саміт ЄС відреагував на нещодавню ескалацію конфлікту Росії з Україною.

Окрім того, лідери ЄС  одноголосно вирішили подовжити чинні економічні санкції щодо Росії. Причина - "нульовий прогрес" у виконанні мінських домовленостей, повідомив Дональд Туск.

Чинні санкції, термін дії яких завершувався 31 січня 2019 року, подовжили на півроку.

Очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні перед початком саміту повідомила, що ЄС має підтвердити свою підтримку Україні на тлі загострення її конфлікту з Росією.

Конфлікт Росії з Україною загострився 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Росія звинувачує захоплених українських моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені.

Верховна Рада України 26 листопада підтримала запровадження воєнного стану на 30 діб у 10 областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Режим воєнного стану в низці регіонів України триває до 26 грудня.

  • Контроль на кордоні в лондонському аеропорту Хітроу

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Заборона на в'їзд та замороження активів

    У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.

  • Офіс компанії Роснефть в Москві та частина Кремлівської стіни

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Секторальні санкції

    16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.

  • Віхд до філіалу Сбербанку в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ЄС пішов за прикладом США

    Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.

  • Нафтовидобувна платформа Приразломная

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Російська нафтова галузь під санкціями

    Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.

  • Міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров тримає автомат, який вироблений концерном Калашников

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ВПК під прицілом

    До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Луб'янці в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції щодо спецслужб

    У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).

  • Підприємець Олег Дерипаска та президент РФ Володимир Путін

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    США покарали російських олігархів

    У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.

  • Британські військові в масках та захисних костюмах

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції за отруєння Скрипалів

    27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.

    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


DW.COM

Євросоюз продовжив санкції щодо Росії

На саміті лідери ЄС одноголосно вирішили подовжити чинні економічні санкції щодо Росії. Причина - "нульовий прогрес" в імплементації мінських домовленостей для залагодження конфлікту на Донбасі. (13.12.2018)  

Могеріні очікує, що саміт ЄС підтвердить підтримку України

На саміті ЄС обговорять масштабний пакет підтримки Україні, який ЄС реалізовує, заявила Федеріка Могеріні. Вона також очікує, що ЄС вимагатиме від Росії звільнити захоплених українських моряків і судна. (13.12.2018)  

Лавров: доля українських моряків вирішиться після суду

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що про якісь кроки щодо полегшення долі українських моряків можна буде говорити після завершення суду. Наразі моряки ВМС України перебувають під слідством. (07.12.2018)  

Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

Галерея DW про те, які американські та европейські санкції були запроваджені щодо Росії за останні чотири роки. (28.08.2018)  

Також за темою

Federica Mogherini

Могеріні очікує, що саміт ЄС підтвердить підтримку України 13.12.2018

На саміті ЄС обговорять масштабний пакет підтримки Україні, який ЄС реалізовує, заявила Федеріка Могеріні. Вона також очікує, що ЄС вимагатиме від Росії звільнити захоплених українських моряків і судна.

Flaggen vor dem Europäischen Parlament Handelsausschuss Symbolbild

Резолюція Європарламенту: санкції за Азов залежно від дій РФ 12.12.2018

Європарламент затвердив резолюцію щодо України. Вона хвалить прогрес у низці реформ і критикує недостатній прогрес у деолігархізації та боротьбі з корупцією. Ідеться також і про перспективу додаткових санкцій щодо РФ.

Russland - Drei Schiffe der ukrainischen Marine haben die russische Grenze illegal überschritten.

Керченська криза: переговори в нормандському форматі продовжаться в січні 12.12.2018

Переговори щодо конфлікту Росії з Україною на рівні зовнішньополітичних радників країн "нормандської четвірки" продовжаться в 2019 році. Про це повідомили в Берліні.

Реклама

Докладно

Тереза Мей та Дональд Туск

Brexit затьмарює саміт ЄС

На саміті Терезі Мей хочуть допомогти, але водночас угоду про Brexit не змінювати. 

Газопровід Північний потік

Брудні труби "Північного потоку-2"

Екологи та Дональд Трамп таки мають щось спільне - боротьба зі спорудженням газопроводу "Північний потік-2". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  