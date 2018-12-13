Саміт ЄС вимагає від Росії звільнити українських моряків і кораблі

Лідери країн і урядів ЄС на саміті в Брюсселі в четвер, 13 грудня, закликали Росію звільнити всіх затриманих українських моряків і захоплені судна. Про це повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск.

"Саміт ЄС закликає негайно звільнити всіх затриманих українських моряків, повернути кораблі й забезпечити вільне проходження всіх суден Керченською протокою", - вказано у Twitter Туска.

Таким чином саміт ЄС відреагував на нещодавню ескалацію конфлікту Росії з Україною.

Окрім того, лідери ЄС одноголосно вирішили подовжити чинні економічні санкції щодо Росії. Причина - "нульовий прогрес" у виконанні мінських домовленостей, повідомив Дональд Туск.

Чинні санкції, термін дії яких завершувався 31 січня 2019 року, подовжили на півроку.

Очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні перед початком саміту повідомила, що ЄС має підтвердити свою підтримку Україні на тлі загострення її конфлікту з Росією.

Конфлікт Росії з Україною загострився 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Росія звинувачує захоплених українських моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені.

Верховна Рада України 26 листопада підтримала запровадження воєнного стану на 30 діб у 10 областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Режим воєнного стану в низці регіонів України триває до 26 грудня.