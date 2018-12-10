Керченська криза: переговори в нормандському форматі продовжаться в січні

Перемовини щодо конфлікту Росії з Україною на рівні зовнішньополітичних радників лідерів Німеччини, Франції, України та Росії будуть продовжені в січні 2019 року. Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт у середу, 12 грудня, в Берліні.

Попередній раунд перемовин у такому форматі відбувся 11 грудня в Берліні. Учасники обговорювали керченську кризу. За словами Зайберта, розмова була "дуже докладна", передає інформагенція Reuters. Зміст перемовин не розголошується.

Про зустріч "нормандського формату" на рівні зовнішньополітичних радників лідерів чотирьох країн для того, щоб обговорити керченську кризу, домовилися канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент РФ Володимир Путін на полях саміту Великої двадцятки (G20) в Буенос-Айресі.

Раніше Меркель у телефонній розмові з Путіним закликала звільнити українських моряків і забезпечити безперешкодне пересування кораблів у Керченській протоці.

Як повідомлялося, Москва відкинула пропозицію Берліна поширити місію ОБСЄ на Азовське море.

Конфлікт РФ із Україною загострився 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Росія звинувачує захоплених українських моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені.

Верховна Рада України 26 листопада підтримала запровадження воєнного стану на 30 діб у 10 областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Режим воєнного стану в низці регіонів України триває до 26 грудня.