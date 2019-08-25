 Саміт ″нормандської четвірки″ пройде в Парижі - Меркель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2019

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Новини

Саміт "нормандської четвірки" пройде в Парижі - Меркель

Саміт "нормандської четвірки" запланований у Парижі, але дата його проведення ще невідома, повідомила канцлерка Німеччини Анґела Меркель.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель повідомила, що саміт нормандської четвірки пройде у Парижі, його дата невідома

Канцлерка ФРН Анґела Меркель повідомила, що саміт "нормандської четвірки" пройде у Парижі, його дата невідома

Саміт "нормандської четвірки" пройде в Парижі, повідомила в середу, 2 жовтня, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). "Ми хочемо знайти дату, щоб зустрітися в Парижі, в цей раз це буде Париж", - розповіла Меркель журналістам, інформує агенція "Інтерфакс". 

Вона назвала прогресом узгодження "формули Штайнмаєра", але заявила, що ще передчасно говорити про можливе зняття санкцій з Росії. "Ми домоглися прогресу, але потрібно багато подальших кроків. Це не означає, що ми вже можемо зняти санкції, але є передумови, і всі сторони сьогодні це підтвердили, що тепер може відбутися зустріч (в "нормандському форматі". - Ред.) на рівні глав держав і урядів ", - зазначила Меркель.

Нагадаємо, що до "нормандської четвірки" входять Україна, ФРН, Франція та Росія. Востаннє саміт лідерів "нормандської четвірки" відбувся восени 2016 року в Берліні.

Як повідомлялося, рішення української сторони погодитися на реалізацію "формули Штайнмаєра" викликало різкий спротив з боку парламентської опозиції у Верховній Раді. Колишній президент України Петро Порошенко раніше запевняв, що ніколи не погоджував "формулу Штайнмаєра". Натомість у Кремлі позитивно оцінили її погодження Україною. 

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