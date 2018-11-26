 Саміт Великої двадцятки розпочався з закликів до діалогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2018

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Новини

Саміт Великої двадцятки розпочався з закликів до діалогу

Саміт G20 почався на тлі низки конфліктів. Зокрема лідери Великої двадцятки активно обговорюють загострення конфлікту Росії з Україною.

Учасники саміту Великої двадцятки в Аргентині

Групове фото учасників саміту G20

У аргентинському Буенос-Айресі у п'ятницю, 30 листопада, розпочався дводенний саміт лідерів країн і урядів Великої двадцятки. На відкритті президент Аргентини Маурісіо Макрі підкреслив важливість міжнародної співпраці. "Глобальні виклики вимагають глобальних відповідей", - цитує Макрі інформагенція AFP. Шлях розв'язання спільних проблем, як-то пов'язаних зі зміною клімату, - це "діалог, діалог і ще раз діалог", наголосив лідер Аргентини.

Меркель спізнилася

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) пропустила відкриття саміту. Її літак напередодні через технічні проблеми здійснив вимушену посадку в Кельні, через що очільниця уряду ФРН затрималася. Під час відсутності канцлерки участь у засіданнях брав її радник із економічних питань Ларс Гендрик-Реллер (Lars-Hendrik Röller).

Унаслідок запізнення канцлерки довелося перенести на суботу її двосторонню зустріч із Дональдом Трампом, зазначає AFP. Окрім того, Меркель планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним і обговорити з ним ситуацію в Україні.

Загострення конфлікту Росії з Україною

Конфлікт Росії з Україною обговорюють і інші учасники саміту G20. Унаслідок захоплення Росією українських моряків і кораблів у Керченській протоці президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Президент Європейської Ради Дональд Туск під час саміту висловив упевненість, що ЄС подовжить чинні економічні санкції щодо Росії.

Міністри закордонних справ країн Великої сімки (Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великобританії та США) закликали Росію звільнити українських моряків і кораблі. Вони нагадали, що ніколи не визнають анексію Криму.

Посередництво в Керченській кризі Україні та Росії запропонував турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. За даними офіційного Києва, Ердоган планує обговорити цю тему з Путіним у Буенос-Айресі.

Натомість Путін у Буенос-Айресі відреагував різко на заклики посилити санкції щодо Росії. За його версією, "недобросовісна конкуренція дедалі частіше підміняє чесний рівноправний міждержавний діалог", цитує інформагенція "Інтерфакс". Путін заявив про "ганебну практику" використання "незаконних односторонніх санкцій" та "протекціоністських заходів", що, на його думку, має "вкрай негативний ефект" для атмосфери міжнародного співробітництва.

Увечері 30 листопада стало відомо, що конфлікт в Україні, а також війну в Сирії із Путіним обговорив президент Франції Еммануель Макрон. Деталі переговорів наразі невідомі.

Інші проблеми, які затьмарюють G20

Іншими конфліктними темами на саміті G20 є вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі, позиція Трампа щодо питань захисту клімату й торговельний конфлікт між США й Китаєм. Трамп заявив у п'ятницю "хороші знаки" на шляху до порозуміння щодо торговельного конфлікту з Китаєм. Чи закінчиться саміт спільною заявою лідерів країн Великої двадцятки, невідомо. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав учасників саміту до співпраці. Із точки зору ЄС, альтернативи міжнародній співпраці немає, констатував він.

Найбільш суперечливою темою залишається захист клімату, зазначає AFP із посиланням на учасників саміту. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у Буенос-Айресі, що нині настав вирішальний момент.

Напередодні саміту ООН оприлюднила звіт щодо викидів вуглекислого газу у світі. Фахівці дійшли висновку, що країни-учасниці Паризької кліматичної угоди повинні скоротити викиди СО2 щонайменше втричі. У 2017 році у світі знову рекордно зріс обсяг викидів вуглекислого газу.

Звіт фахівців ООН обговорюватимуть на 24 кліматичній конференції ООН, яка відбудеться 3-14 грудня в польському Катовіце.

  • Низький рівень води в Рейні біля Кельну (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера

    Річка Рейн

    Після місяців посухи рівень води у Рейні впав до рекордно низьких показників. Внаслідок цього особливо постраждала західна федеральна земля Рейнланд-Пфальц. Це фото демонструє обміління Середнього Рейну. За даними німецького метеорологічного відомства, близько 70 відсотків території Німеччини потерпає від посухи.

  • Дунай у Баварії (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

    Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера

    Річка Дунай

    Внаслідок посухи рівень води у деяких судноплавних частинах Дунаю впав до настільки низьких показників, що оператори суден були вимушені обмежити виконання рейсів або ж взагалі їх скасувати. Найдовша європейська річка Дунай починається у південно-західній німецькій федеральній землі Баден-Вюртемберг і впадає у Чорне море між Румунією та Україною.

  • Ельба у Саксонії (picture-alliance/dpa/M. Vennemann)

    Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера

    Річка Ельба

    Падіння рівня води розширило береги вздовж Ельби, яка протікає через північну та східну Німеччину. Річка бере свій початок у горах Карконоші у східній Чехії, потім тече через німецькі федеральні землі Саксонія, Саксонія-Ангальт, Нижня Саксонія, Бранденбург, Мекленбург-Передня Померанія, Шлезвіг-Гольштейн і Гамбург.

  • Піщаний острів на Боденському озері (picture-alliance/dpa/Foto: Internationale Rheinregulierung)

    Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера

    Боденське озеро

    Рівень води Боденського озера на кордоні між Німеччиною, Австрією та Швейцарією відступив до настільки низького показника, що на ньому виринув новий острів. Протягом кількох місяців туристи змогли побачити піщаний острів довжиною 200 метрів і шириною 50 метрів.

  • Озеро Біггезее у Північному Рейн-Вестфалії (picture-alliance/dpa/H. Reeh)

    Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера

    Озеро Біггезее

    У невеличких водоймах кораблі стикаються з труднощами. Через низький рівень води пороми, що плавають на водосховищі Біггезее в західнонімецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, повинні були змінити місця для зупинок. Експерти не можуть передбачити, коли закінчиться ця осіння посуха.

    Автор: Александер Пірсон, Марія Думанська


  • Контроль на кордоні в лондонському аеропорту Хітроу

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Заборона на в'їзд та замороження активів

    У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.

  • Офіс компанії Роснефть в Москві та частина Кремлівської стіни

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Секторальні санкції

    16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.

  • Віхд до філіалу Сбербанку в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ЄС пішов за прикладом США

    Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.

  • Нафтовидобувна платформа Приразломная

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Російська нафтова галузь під санкціями

    Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.

  • Міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров тримає автомат, який вироблений концерном Калашников

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ВПК під прицілом

    До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Луб'янці в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції щодо спецслужб

    У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).

  • Підприємець Олег Дерипаска та президент РФ Володимир Путін

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    США покарали російських олігархів

    У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.

  • Британські військові в масках та захисних костюмах

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції за отруєння Скрипалів

    27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.

    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


DW.COM

Туск упевнений, що ЄС подовжить санкції щодо Росії

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