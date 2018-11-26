Саміт Великої двадцятки розпочався з закликів до діалогу

Саміт G20 почався на тлі низки конфліктів. Зокрема лідери Великої двадцятки активно обговорюють загострення конфлікту Росії з Україною.
У аргентинському Буенос-Айресі у п'ятницю, 30 листопада, розпочався дводенний саміт лідерів країн і урядів Великої двадцятки. На відкритті президент Аргентини Маурісіо Макрі підкреслив важливість міжнародної співпраці. "Глобальні виклики вимагають глобальних відповідей", - цитує Макрі інформагенція AFP. Шлях розв'язання спільних проблем, як-то пов'язаних зі зміною клімату, - це "діалог, діалог і ще раз діалог", наголосив лідер Аргентини.
Меркель спізнилася
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) пропустила відкриття саміту. Її літак напередодні через технічні проблеми здійснив вимушену посадку в Кельні, через що очільниця уряду ФРН затрималася. Під час відсутності канцлерки участь у засіданнях брав її радник із економічних питань Ларс Гендрик-Реллер (Lars-Hendrik Röller).
Унаслідок запізнення канцлерки довелося перенести на суботу її двосторонню зустріч із Дональдом Трампом, зазначає AFP. Окрім того, Меркель планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним і обговорити з ним ситуацію в Україні.
Загострення конфлікту Росії з Україною
Конфлікт Росії з Україною обговорюють і інші учасники саміту G20. Унаслідок захоплення Росією українських моряків і кораблів у Керченській протоці президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.
Президент Європейської Ради Дональд Туск під час саміту висловив упевненість, що ЄС подовжить чинні економічні санкції щодо Росії.
Міністри закордонних справ країн Великої сімки (Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великобританії та США) закликали Росію звільнити українських моряків і кораблі. Вони нагадали, що ніколи не визнають анексію Криму.
Посередництво в Керченській кризі Україні та Росії запропонував турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. За даними офіційного Києва, Ердоган планує обговорити цю тему з Путіним у Буенос-Айресі.
Натомість Путін у Буенос-Айресі відреагував різко на заклики посилити санкції щодо Росії. За його версією, "недобросовісна конкуренція дедалі частіше підміняє чесний рівноправний міждержавний діалог", цитує інформагенція "Інтерфакс". Путін заявив про "ганебну практику" використання "незаконних односторонніх санкцій" та "протекціоністських заходів", що, на його думку, має "вкрай негативний ефект" для атмосфери міжнародного співробітництва.
Увечері 30 листопада стало відомо, що конфлікт в Україні, а також війну в Сирії із Путіним обговорив президент Франції Еммануель Макрон. Деталі переговорів наразі невідомі.
Інші проблеми, які затьмарюють G20
Іншими конфліктними темами на саміті G20 є вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі, позиція Трампа щодо питань захисту клімату й торговельний конфлікт між США й Китаєм. Трамп заявив у п'ятницю "хороші знаки" на шляху до порозуміння щодо торговельного конфлікту з Китаєм. Чи закінчиться саміт спільною заявою лідерів країн Великої двадцятки, невідомо. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав учасників саміту до співпраці. Із точки зору ЄС, альтернативи міжнародній співпраці немає, констатував він.
Найбільш суперечливою темою залишається захист клімату, зазначає AFP із посиланням на учасників саміту. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у Буенос-Айресі, що нині настав вирішальний момент.
Напередодні саміту ООН оприлюднила звіт щодо викидів вуглекислого газу у світі. Фахівці дійшли висновку, що країни-учасниці Паризької кліматичної угоди повинні скоротити викиди СО2 щонайменше втричі. У 2017 році у світі знову рекордно зріс обсяг викидів вуглекислого газу.
Звіт фахівців ООН обговорюватимуть на 24 кліматичній конференції ООН, яка відбудеться 3-14 грудня в польському Катовіце.
Євросоюз подовжить чинні санкції щодо Росії через загострення конфлікту з Україною. Упевненість у цьому висловив президент Європейської Ради Дональд Туск на саміті G20 в Аргентині. (30.11.2018)
Діям Росії в Керченській протоці немає виправдання, зазначили у спільній заяві глави МЗС країн Великої сімки. Вони закликали до стриманості, а також наголосили, що ніколи не визнають анексію Криму. (30.11.2018)
Президенти США і Росії мали зустрітися в рамках саміту Великої двадцятки 1 грудня. Трамп скасував зустріч із Путіним, тому що Росія не повернула до України моряків і кораблі, які захопила в районі Керченської протоки. (29.11.2018)
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з Путіним, Трампом і Порошенком. Очікується, що Ердоган порушить "українське питання" на саміті G20. (29.11.2018)
Держави-учасниці Паризької кліматичної угоди повинні щонайменше втричі скоротити обсяги викидів CO2, вказано у звіті експертів програми ООН із довкілля. (27.11.2018)