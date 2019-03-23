"Самопоміч" та "Сила і честь" оголосили списки кандидатів на парламентські вибори

Партії "Самопоміч" Андрія Садового та "Сила і честь" Ігоря Смешка в суботу, 8 червня, оголосили списки кандидатів в депутати на позачергових виборах до Верховної Ради України. Список "Самопомочі" очолив сам Садовий, у першу п'ятірку увійшли також депутатка Одеської міської ради Ольга Квасницька, активістка Олександра Дрік, харківська волонтерка, депутатка Харківської обласної ради Тетяна Бідняк і віце-спікерка Верховної Ради Оксана Сироїд.

Шостим у списку йде ветеран АТО, підприємець з Тернополя Віталій Фидрин, після нього - лідер фракції "Самопоміч" у Верховній Раді восьмого скликання Олег Березюк, підприємець, засновник торгової марки "Моршинська" Микола Кміть, депутатка від "Самопомочі" Тетяна Острикова. Замикає десятку віце-президентка Асоціації водоканалів України Ольга Бабій. Загалом у списку 106 кандидатів. Серед них ще кілька місцевих і народних депутатів.

Відразу три колишні члени "Самопомочі" потрапили до першої десятки списку партії "Сила і честь". Її перша п'ятірка виглядає так: увійшли голова партії Ігор Смешко, народна депутатка (фракція "Самопоміч") Олена Сотник, голова Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров, нардеп від фракції "Самопоміч" Іван Мірошниченко та екс-начальник Генштабу Збройних сил України Володимир Замана.

В десятці також екс-заступниця міністра з питань ЖКГ Ольга Романюк, доктор економічних наук, екс-заступник голови Фонду держмайна Андрій Гайдуцький, депутатка від фракції "Самопоміч" Ірина Сисоєнко, колишній перший заступник глави Служби безпеки України - керівник Антитерористичного центру при СБУ, генерал-лейтенант Володимир Тимошенко і екс-глава Державної митної служби України Анатолій Макаренко.

Нагадаємо, що позачергові вибори до Верховної Ради мають відбутися 21 липня.