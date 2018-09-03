 Сальвіні дорікнув Меркель через помилки в міграційній політиці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2018

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Новини

Сальвіні дорікнув Меркель через помилки в міграційній політиці

Анґела Меркель недооцінювала ризик соціальних конфліктів у зв'язку з великим напливом біженців, вважає міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.

Маттео Сальвіні обіцяє покласти край всякому прибуттю біженців до Італії

Маттео Сальвіні обіцяє покласти край всякому прибуттю біженців до Італії

Віце-прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні закинув канцлерці ФРН Анґелі Меркель (Angela Merkel) грубі помилки в міграційній політиці. "Безумовно, в останні роки Анґела Меркель недооцінювала ризик соціальних конфліктів, стверджуючи, що в Німеччині є місце для сотень тисяч цих людей (біженців. - Ред.)", - заявив лідер правопопулістської партії "Ліга Півночі" в інтерв'ю Deutsche Welle в понеділок, 3 вересня.

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У Німеччині не має повторитися наплив біженців масштабу 2015 року, наголошує канцлерка Анґела Меркель. Вона також обіцяє активніше вислання тих, хто не має права на притулок. (16.08.2018)

Якщо інші країни ЄС не приймуть мігрантів з судна Diciotti, "Рух п'яти зірок" ініціюватиме голосування щодо припинення відрахувань до бюджету ЄС, заявив віце-прем'єр Італії Луїджі Ді Майо. (23.08.2018)

Дублінська система, яка визначає правила прийому біженців у ЄС, нині не здатна функціонувати, вважає Меркель. Іспанія тим часом потерпає від потоку мігрантів з Африки. (11.08.2018)

Виступаючи на захист жорсткого міграційного курсу нового італійського уряду, який перебуває при владі 100 днів, Сальвіні знову наголосив, що має намір покласти край прибуттю мігрантів до країни.

У зв'язку з нещодавніми подіями в німецькому місті Хемніці, де наприкінці серпня відбулися акції правих, викликані смертю після бійки 35-річного громадянина Німеччини, Сальвіні нагадав також про інші інциденти, пов'язані з біженцями. Зокрема про новорічну ніч в Кельні, де після святкування понад тисяча жінок у січні 2016 року подали заяви в поліцію про крадіжки та сексуальні домагання з боку мігрантів у районі головного вокзалу міста.

"Однак уряд Німеччини протягом років недооцінював цю проблему", - впевнений Сальвіні. Чітку реакцію німецького населення на курс Берліна щодо прийняття біженців він бачить в зростанні популярності правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини": "Це відповідь, яку намагалися дати багато невдоволених німців".

Новий уряд Італії, сформований партією євроскептиків "Ліга Півночі" і популістським "Рухом 5 зірок", було приведено до присяги 1 червня. На даний момент в Італії зареєстровано 13 тисяч нових мігрантів, які прибули в 2018 році. З 2013 року до країни прибули близько 700 тисяч мігрантів.

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Меркель і біженці: від відкритих дверей до закритих кордонів? (06.07.2018)

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