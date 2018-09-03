Сальвіні дорікнув Меркель через помилки в міграційній політиці

Віце-прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні закинув канцлерці ФРН Анґелі Меркель (Angela Merkel) грубі помилки в міграційній політиці. "Безумовно, в останні роки Анґела Меркель недооцінювала ризик соціальних конфліктів, стверджуючи, що в Німеччині є місце для сотень тисяч цих людей (біженців. - Ред.)", - заявив лідер правопопулістської партії "Ліга Півночі" в інтерв'ю Deutsche Welle в понеділок, 3 вересня.

Виступаючи на захист жорсткого міграційного курсу нового італійського уряду, який перебуває при владі 100 днів, Сальвіні знову наголосив, що має намір покласти край прибуттю мігрантів до країни.

У зв'язку з нещодавніми подіями в німецькому місті Хемніці, де наприкінці серпня відбулися акції правих, викликані смертю після бійки 35-річного громадянина Німеччини, Сальвіні нагадав також про інші інциденти, пов'язані з біженцями. Зокрема про новорічну ніч в Кельні, де після святкування понад тисяча жінок у січні 2016 року подали заяви в поліцію про крадіжки та сексуальні домагання з боку мігрантів у районі головного вокзалу міста.

"Однак уряд Німеччини протягом років недооцінював цю проблему", - впевнений Сальвіні. Чітку реакцію німецького населення на курс Берліна щодо прийняття біженців він бачить в зростанні популярності правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини": "Це відповідь, яку намагалися дати багато невдоволених німців".

Новий уряд Італії, сформований партією євроскептиків "Ліга Півночі" і популістським "Рухом 5 зірок", було приведено до присяги 1 червня. На даний момент в Італії зареєстровано 13 тисяч нових мігрантів, які прибули в 2018 році. З 2013 року до країни прибули близько 700 тисяч мігрантів.