Сальвіні відкидає звинувачення в спробі отримати гроші від Росії

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні рішуче відкидає звинувачення у фінансуванні Росією правопопулістської партії "Ліга Півночі", федеральним секретарем якої він є. "Я ніколи не отримував з Росії жодного рубля, долара, євро або літра горілки", - заявив італійський міністр в середу, 10 липня, цитує агенція новин dpa.

Раніше американський портал Buzzfeed опублікував матеріал про спробу італійської правопопулістської партії "Ліга" таємно отримати від Росії фінансування напередодні виборів до Європарламенту. Портал оприлюднив розшифровку аудіозапису зустрічі, що в жовтні 2018 року відбулася в московському готелі "Метрополь". Сам Сальвіні тоді прибув до Росії на захід за участю ділових кіл Італії.

Поставки палива італійської Eni за зниженими цінами

Глава італійського МВС не був присутній на зустрічі, проте там перебував його давній помічник Джанлука Савойні. Сторони обговорювали продаж російською нафтовою компанією не менше трьох мільйонів тонн палива протягом року італійської нафтогазової компанії Eni через декількох посередників.

Загальна сума угоди становила 1,5 мільярда доларів, при цьому поставки очікувалися за заниженими цінами, пише Buzzfeed. Різниця в 65 мільйонів доларів призначалася для правопопулістської партії, стверджує видання.

Автори матеріалу зазначають, що їм не вдалося з'ясувати особи трьох російських учасників зустрічі або встановити, чи були виконані домовленості.

У лютому близьке до італійської опозиції видання L'Espresso повідомляло, що саме Савойні був організатором угоди з купівлі італійською компанією російського палива. Переговори про можливу операцію пройшли за кілька годин після зустрічі італійського міністра Сальвіні з віце-прем'єром РФ Дмитром Козаком, стверджувало видання.

У відповідь офіційний представник Козака заявив агентству ТАСС, що російський чиновник "ніколи не зустрічався з італійським колегою Маттео Сальвіні й не проводив з ним переговорів, публікації про їхні зустрічі не відповідають дійсності".

Того ж місяця італійська опозиція зажадала від уряду республіки відповісти на звинувачення в зв'язках Сальвіні з Кремлем.

Кремлю вже не раз закидали спроби розхитати ситуацію в Європі, підтримуючи націоналістичні та правопопулістські партії і рухи, нагадує dpa. До таких, крім італійської "Ліги Півночі" належать правопопулістська партія "Національне зібрання" Марін Ле Пен у Франції, "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у ФРН, або "Австрійська партія свободи" (АПС). Остання нещодавно спричинила скандальним відео з Ібіци урядову кризу в Австрії.