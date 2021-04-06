Як німці піклуються про зелені насадження - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (28.05.2019)

До 50 тисяч євро штрафу можуть виписати німцю, якщо він самовільно зрубає дерево. Якщо ж дерево аварійне, це мають спершу задокументувати спеціальні контролери і видати дозвіл. Про стосунки німців з їхніми деревами - у новій серії проекту "Відкривай Німеччину".