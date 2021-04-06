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Сакура

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сакура".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи коронавірусу (фотогалерея)

Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи коронавірусу (фотогалерея) 06.04.2021

Завдяки соцмережам вишневий цвіт у німецькому Бонні став відомим на весь світ. Та через пандемію COVID-19 цього року милуватися біло-рожевою казкою багатьом доводиться лише на фото чи відео.
Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії 06.04.2021

Завдяки соцмережам вишневий цвіт у колишній столиці ФРН Бонні став відомим на весь світ. Та через пандемію COVID цьогоріч милуватися біло-рожевою казкою багатьом доводиться лише на фото чи відео.
5 причин побувати у Бонні (25.10.2019)

5 причин побувати у Бонні (25.10.2019) 25.10.2019

Бонн увійшов до топ-5 туристичних цілей у 2020 році за версією Lonely Planet. Ось топ-5 причин, чому варто відвідати Бонн.
Як німці піклуються про зелені насадження - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (28.05.2019)

Як німці піклуються про зелені насадження - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (28.05.2019) 28.05.2019

До 50 тисяч євро штрафу можуть виписати німцю, якщо він самовільно зрубає дерево. Якщо ж дерево аварійне, це мають спершу задокументувати спеціальні контролери і видати дозвіл. Про стосунки німців з їхніми деревами - у новій серії проекту "Відкривай Німеччину".
У Бонні цвіте японська вишня (фотогалерея)

У Бонні цвіте японська вишня (фотогалерея) 08.04.2019

Німецький Бонн треба відвідати принаймні раз у житті - коли цвітуть японські вишні. Запрошуємо до казкового світу природних фарб.
Казковий світ вишневого цвіту в Бонні

Казковий світ вишневого цвіту в Бонні 08.04.2019

Путівники часто зазначають, що Бонн треба відвідати принаймні раз у житті - коли цвітуть японські вишні. Запрошуємо до казкового світу природних фарб.
Де в Європі весна найчарівніша?

Де в Європі весна найчарівніша? 29.03.2019

Сонце, квіти, весняна лихоманка. DW підготувала добірку найкращих місць, де можна насолодитися весною в Європі.

DW Новини за 100 секунд (01.04.2016) 01.04.2016

Порошенко зустрівся з Обамою і Байденом. "Нафтогаз" не купуватиме газ в "Газпрому". Помер архітектор возз'єднання ФРН Ганс-Дітріх Ґеншер.