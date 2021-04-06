Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи коронавірусу (фотогалерея)

Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

Зміна поколінь сакур

Середній вік боннських декоративних вишень - 40 років. У 2019 році міськрада замінила 30 сакур, які стали всихати й порохнявіти через вік. Це також має гарантувати майбутнє цієї туристичної принади. Адже в роки, що передували пандемії коронавірусу, в Бонн з кожним роком приїжджало щоразу більше відвідувачів, щоб подивитися на це диво. Іноді в цей час навіть усі готелі були повністю заброньовані.