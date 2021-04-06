 Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи коронавірусу (фотогалерея) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 06.04.2021

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Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи коронавірусу (фотогалерея)

Завдяки соцмережам вишневий цвіт у німецькому Бонні став відомим на весь світ. Та через пандемію COVID-19 цього року милуватися біло-рожевою казкою багатьом доводиться лише на фото чи відео.

  • Вишневий цвіт у Бонні

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Романтичний покрив Бонна

    В історичному районі Бонна Альтштадт (Старе місто) ростуть близько 300 дерев японської вишні - сакури. Більшість із них посадили наприкінці 1980-х років. Спершу міська адміністрація хотіла засадити вулицю глодом, але не змогла знайти достатньо дерев. Тож японські вишневі дерева стали радше запасним варіантом.

  • Цвітіння сакури в Бонні

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Ніжні бруньки

    Щороку сезон цвітіння сакури починається з того, що раптом на деревах з'являються маленькі бруньки. Тоді вже можна здогадуватися, коли дерева зацвітуть у всій красі. Коли на них уже з'явилися перші справжні квітки, це означає, що за кілька днів увесь район перетвориться на рожеве море.

  • Цвітіння сакури в Бонні

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Свій мікроклімат

    Одні вишневі дерева починають квітнути раніше за інші, адже тут посаджені різні сорти. Крім того, деяким деревам у старому місті Бонна щастить більше, ніж іншим, адже вони не затінені будинками. Тож поки подекуди бруньки ще не розпукли, інші дерева вже квітнуть щосили. Щонайпізніше на початку квітня вишневий цвіт уже пишно квітує в усьому районі.

  • Цвітіння сакури в Бонні

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Залежність від примх природи

    Але навіть якщо цвіт укрив усі дерева, ніколи не знаєш, як довго він протримається. Холодні весняні ночі можуть швидко перетворити рожеву красу на зів'ялі пелюстки, а дощ і мороз - взагалі швидко покласти край цьому природному видовищу. Та навіть за сприятливої погоди казка триває не довше двох тижнів.

  • Цвітіння сакури в Бонні

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Рожеві шати Бонна

    Вулиця Геерштрасе в Бонні щовесни стає однією з найпопулярніших у всьому рейнському регіоні. У деяких путівниках її навіть зараховують до десятки найгарніших алей світу. Відома рожевим вишневим цвітом і сусідня Брайте-штрасе. Зазвичай у виграші від натовпу гостей також розташовані поруч кафе, бари та художні галереї. Та через коронавірус цьогоріч усе вже вдруге поспіль зовсім по-іншому.

  • Цвітіння сакури в Бонні

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Принада для туристів зі всього світу

    До 2012 року щорічний вишневий цвіт був хіба що туристичною принадою регіонального рівня. Але завдяки численним постам у Facebook та Instagram він перетворився на справжню принаду для туристів з увсього світу. Та через пандемію COVID-19 цього року милуватися боннськими сакурами можуть переважно лише місцеві жителі.

  • Протиепідемічні обмеження під час цвітіння сакури

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Обмеження для відвідувачів

    Через коронавірус міська влада Бонна просить не приїжджати в історичну частину міста під час сезону цвітіння сакур. Милуватися рожевим морем квітів дозволяється лише щонайбільше групам з двох осіб, та ще й за умови дотримання багатьох обмежень. Вулицями патрулюють працівники служби порядку, які негайно карають порушників штрафами. А ще, в історичній частині міста діє обов'язковий масковий режим.

  • Сезон цвітіння сакури в Бонні

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Великодні писанки замість коктейлю

    Зазвичай цвітіння сакури в Бонні перетворюється на фестиваль з проведенням блошиного ринку і музичних заходів. Любителям пропонують навіть коктейль зі справжніми пелюстками квітучої вишні. Але вже 2020 року через пандемію все це заборонили й скасували, а цьогоріч - те саме. Цього року тішить хоча б те, що сезон цвітіння сакур приніс також кілька Великодніх писанок.

  • Цвітіння сакур у Бонні

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Зміна поколінь сакур

    Середній вік боннських декоративних вишень - 40 років. У 2019 році міськрада замінила 30 сакур, які стали всихати й порохнявіти через вік. Це також має гарантувати майбутнє цієї туристичної принади. Адже в роки, що передували пандемії коронавірусу, в Бонн з кожним роком приїжджало щоразу більше відвідувачів, щоб подивитися на це диво. Іноді в цей час навіть усі готелі були повністю заброньовані.

  • Цвітіння сакури в Бонні

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Символ скороминучості

    Японською мовою “сакура” - заквітчана вишня. Милування цими квітучими вишнями називається японською “ханамі”. В Японії цвіт рослин символізує вічні зміни та швидкоплинність всього сущого. Нині таке порівняння як ніколи доречне: адже настане час, коли й пандемія залишиться в нашій свідомості тільки як неприємний спогад з минулого.

    Автор: Сертан Сандерсон, Данило Білик, Валерій Сааков


  • Вишневий цвіт у Бонні

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Романтичний покрив Бонна

    В історичному районі Бонна Альтштадт (Старе місто) ростуть близько 300 дерев японської вишні - сакури. Більшість із них посадили наприкінці 1980-х років. Спершу міська адміністрація хотіла засадити вулицю глодом, але не змогла знайти достатньо дерев. Тож японські вишневі дерева стали радше запасним варіантом.

  • Цвітіння сакури в Бонні

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Ніжні бруньки

    Щороку сезон цвітіння сакури починається з того, що раптом на деревах з'являються маленькі бруньки. Тоді вже можна здогадуватися, коли дерева зацвітуть у всій красі. Коли на них уже з'явилися перші справжні квітки, це означає, що за кілька днів увесь район перетвориться на рожеве море.

  • Цвітіння сакури в Бонні

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Свій мікроклімат

    Одні вишневі дерева починають квітнути раніше за інші, адже тут посаджені різні сорти. Крім того, деяким деревам у старому місті Бонна щастить більше, ніж іншим, адже вони не затінені будинками. Тож поки подекуди бруньки ще не розпукли, інші дерева вже квітнуть щосили. Щонайпізніше на початку квітня вишневий цвіт уже пишно квітує в усьому районі.

  • Цвітіння сакури в Бонні

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Залежність від примх природи

    Але навіть якщо цвіт укрив усі дерева, ніколи не знаєш, як довго він протримається. Холодні весняні ночі можуть швидко перетворити рожеву красу на зів'ялі пелюстки, а дощ і мороз - взагалі швидко покласти край цьому природному видовищу. Та навіть за сприятливої погоди казка триває не довше двох тижнів.

  • Цвітіння сакури в Бонні

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Рожеві шати Бонна

    Вулиця Геерштрасе в Бонні щовесни стає однією з найпопулярніших у всьому рейнському регіоні. У деяких путівниках її навіть зараховують до десятки найгарніших алей світу. Відома рожевим вишневим цвітом і сусідня Брайте-штрасе. Зазвичай у виграші від натовпу гостей також розташовані поруч кафе, бари та художні галереї. Та через коронавірус цьогоріч усе вже вдруге поспіль зовсім по-іншому.

  • Цвітіння сакури в Бонні

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Принада для туристів зі всього світу

    До 2012 року щорічний вишневий цвіт був хіба що туристичною принадою регіонального рівня. Але завдяки численним постам у Facebook та Instagram він перетворився на справжню принаду для туристів з увсього світу. Та через пандемію COVID-19 цього року милуватися боннськими сакурами можуть переважно лише місцеві жителі.

  • Протиепідемічні обмеження під час цвітіння сакури

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Обмеження для відвідувачів

    Через коронавірус міська влада Бонна просить не приїжджати в історичну частину міста під час сезону цвітіння сакур. Милуватися рожевим морем квітів дозволяється лише щонайбільше групам з двох осіб, та ще й за умови дотримання багатьох обмежень. Вулицями патрулюють працівники служби порядку, які негайно карають порушників штрафами. А ще, в історичній частині міста діє обов'язковий масковий режим.

  • Сезон цвітіння сакури в Бонні

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Великодні писанки замість коктейлю

    Зазвичай цвітіння сакури в Бонні перетворюється на фестиваль з проведенням блошиного ринку і музичних заходів. Любителям пропонують навіть коктейль зі справжніми пелюстками квітучої вишні. Але вже 2020 року через пандемію все це заборонили й скасували, а цьогоріч - те саме. Цього року тішить хоча б те, що сезон цвітіння сакур приніс також кілька Великодніх писанок.

  • Цвітіння сакур у Бонні

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Зміна поколінь сакур

    Середній вік боннських декоративних вишень - 40 років. У 2019 році міськрада замінила 30 сакур, які стали всихати й порохнявіти через вік. Це також має гарантувати майбутнє цієї туристичної принади. Адже в роки, що передували пандемії коронавірусу, в Бонн з кожним роком приїжджало щоразу більше відвідувачів, щоб подивитися на це диво. Іноді в цей час навіть усі готелі були повністю заброньовані.

  • Цвітіння сакури в Бонні

    Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

    Символ скороминучості

    Японською мовою “сакура” - заквітчана вишня. Милування цими квітучими вишнями називається японською “ханамі”. В Японії цвіт рослин символізує вічні зміни та швидкоплинність всього сущого. Нині таке порівняння як ніколи доречне: адже настане час, коли й пандемія залишиться в нашій свідомості тільки як неприємний спогад з минулого.

    Автор: Сертан Сандерсон, Данило Білик, Валерій Сааков


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    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Крістіна Дайке, Олена Логінова


DW.COM

Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

Завдяки соцмережам вишневий цвіт у колишній столиці ФРН Бонні став відомим на весь світ. Та через пандемію COVID цьогоріч милуватися біло-рожевою казкою багатьом доводиться лише на фото чи відео.  

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