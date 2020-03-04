 Саакашвілі стверджує, що Зеленський запропонував йому крісло в уряді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2020

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Новини

Саакашвілі стверджує, що Зеленський запропонував йому крісло в уряді

Міхеіл Саакашвілі заявив, що отримав від Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром України з реформ. Його можуть призначити у п'ятницю.

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі може увійти у команду Володимира Зеленського

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що отримав від президента України Володимира Зеленського пропозицію стати віцепрем'єр-міністром з реформ. Про це він у середу, 22 квітня, повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віцепрем'єром уряду України з реформ. У мене також була дуже змістовна і корисна розмова з прем'єр-міністром (Денисом) Шмигалем, протягом якої ми детально обговорили всі питання, пов'язані з моєю можливою роботою в уряді", - написав Саакашвілі.

Саакашвілі представить програму у Верховній Раді

За словами експрезидента Грузії, він пов'язує з командою Зеленського великі сподівання для України. "Попереду у нас дуже складний період і в економіці, і в цілому у житті в країні. Нам зараз як ніколи потрібно бути сміливими у своїх рішеннях і реформах", - написав політик.

Він додав, що планує представити у Верховній Раді свою програму невідкладних змін та власної участі в уряді прем'єр-міністра Шмигаля на основі його досвіду як за кордоном так і в українській владі.

"Разом із командою президента я готовий працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України і з іншими політичними силами в суспільстві, для того щоб Україна з найменшими втратами перенесла поточну світову економічну кризу і впоралася з усіма викликами", - додав Саакашвілі.

В ОПУ і "Слузі народу" підтвердили пропозицію

Про те, що питання віце-прем'єрства Саакашвілі може бути розглянуто на позачерговому засіданні Верховної Ради у п'ятницю, повідомила заступниця голови фракції пропрезидентської партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Так, справді, кандидатура Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ розглядається", - зазначила вона, додавши, що кандидатуру експрезидента Грузії підтримує і Володимир Зеленський.

Згодом в Офісі президента України (ОПУ) повідомили, що, на думку Володимира Зеленського, у Міхеіла Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України. "Президент Зеленський вважає, що у пана Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України, і запропонував йому поділитися своїм баченням та розробками з урядом і парламентом України", - повідомили в ОПУ.

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