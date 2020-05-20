 Саакашвілі пропонує зменшити кількість судів в Україні з 764 до 200 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2020

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Новини

Саакашвілі пропонує зменшити кількість судів в Україні з 764 до 200

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі пропонує ліквідувати декілька органів контролю над судовою системою і створити єдину установу. Також він пропонує залишити 200 із 764 судів, що діють зараз в Україні.

Міхеіл Саакашвілі пропонує нову судову реформу

Міхеіл Саакашвілі пропонує провести в Україні нову судову реформу

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі у вівторок, 28 липня, оприлюднив відео із концепцією пропозиції судової реформи в Україні.

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За його словами, судова реформа в будь-якому разі не буде проведена, "якщо не буде створена широка громадська коаліція навколо президента і Верховної Ради з конкретною метою - повністю поміняти судову систему і дати справедливість українському народу".

Саакашвілі пропонує зменшити кількість судів в Україні із 764 до 200, а також ліквідувати множинність існуючих органів контролю над судовою системою і створити єдиний орган нагляду за ефективністю судової системи.

Серед інших пропозицій - швидко провести чесні і прозорі конкурси, щоб заповнити вакантні дві тисячі посад у штаті судової системи; змінити систему судів, в тому числі судів першої інстанції (ліквідація окремих систем господарських судів та адміністративних судів); автоматизувати процеси в судах (суд в смартфоні); створити конкурентну систему для вирішення цивільних, сімейних і господарських спорів.

Також Саакашвілі пропонує запровадити практику суду присяжних в категоріях з особливо важливих і соціально небезпечних злочинів; ліквідувати монополію проведення судових експертиз виключно державними експертними установами в кримінальних провадженнях; переглянути статус Верховного суду (формування прецедентної практики); провести референдум щодо подальшої долі Конституційного суду України для того, щоб саме народ України її вирішив.

Читайте також: Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ

Нагадаємо, 7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Саакашвілі очільником Виконкому реформ. Через це призначення Грузія викликала посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій, оскільки Саакашвілі, як колишнього президента Грузії, у цій країні заочно засуджено судом до трьох років ув'язнення за зловживання владою.

Тоді Зеленський назвав таке рішення помилкою Грузії та втручанням у справи України, мотивуючи це тим, що Саакашвілі є українським громадянином і має право обіймати посади в країні. 

Дивитись відео 11:36

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