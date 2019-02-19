Рік да Вінчі: хайп і суперечки навколо генія і через 500 років після його смерті

Для Леонардо да Вінчі наука й мистецтво були взаємопов'язаними. Взагалі для майстра існував зв'язок між усім. Да Вінчі був допитливим, хотів зрозуміти світ, його знання у сфері природничих наук знайшли відображення в його живописі. Ще дитиною Леонардо часто сидів під дверима будинку з книжкою, спостерігав за хмарами й нотував усе, що бачив. У дорослому віці да Вінчі таємно проводив розтин трупів, щоб досліджувати будову тіла: м'язи, суглоби й пропорції.

З провінції до яскравої Флоренції

Леонардо народився 15 квітня 1452 року в тосканському селищі Анкіано поблизу Вінчі. Його батьки, 25-річний нотаріус і 16-річна сільська дівчина, не були одруженими. Леонардо ріс зі своїм дідусем і любив малювати. Да Вінчі пощастило стати учнем видатного скульптора Андреа дель Вероккйо. Завдяки навчанню у відомого майстра да Вінчі почав отримувати замовлення від Медичі, родини купців і банкірів, котра своєю владою й статками контролювала Флоренцію впродовж кількох століть.

Революція в портретному живописі

Леонардо да Вінчі отримав доступ до вищих кіл і став учасником Гільдії Святого Луки, флорентійського мистецького об’єднання. Да Вінчі малював зображення Мадонни й портрети.

Чи справді на цьому портреті 1512 року зображений да Вінчі - дискусійне питання

Деякі картини він десятиліттями зберігав у майстерні й допрацьовував знову й знову - найвідоміша картина "Мона Ліза", яку сьогодні можна побачити в паризькому Луврі, роками подорожувала з митцем.

Такі роботи, як "Мона Ліза", дають зрозуміти, що жінки подобалися да Вінчі, - проте лише на полотні. В приватному житті митця цікавили чоловіки. Автор порушував усталені правила також у своєму портретному живописі. Усупереч законам часу, за якими портрет потрібно було зображувати в профіль, жінки з картин да Вінчі дивляться просто на глядача.

Письмо дзеркальним шрифтом

Було би несправедливо зводити творчість да Вінчі лише до його живопису. До того ж, майстер залишив і не так вже багато картин. Лише трохи більше десятка живописних робіт сьогодні впевнено приписують авторству Леонардо. Водночас існує багато досліджень да Вінчі з анатомії, ескізів, текстів, написаних дзеркальним шрифтом, і проектів, які не мають мистецької цінності, як наприклад, танк, літальні пристрої або водолазне спорядження. Да Вінчі малював конструкції мостів і спланував ціле місто. Попри це, більшість його ідей так і не були втіленими.

Анатомічні студії Леонардо да Вінчі, датовані XV століттям

Флоренція, Мілан і Рим - столиці Ренесансу були місцями роботи да Вінчі. Там він знаходив своїх замовників - багаті сім'ї чи навіть Папу Римського. 1516 року французький король Франц І запросив да Вінчі до себе в палац, добре платив йому і давав свободу займатися власними проектами. До обов'язків митця також входила організація гучних свят. 2 травня 1519 року геній помер у замку Кло-Люсе (Château Clos Lucé) - за легендою, на руках французького короля.

Численні виставки в Європі цього року пропонують огляд життя й творчості Леонардо да Вінчі. Паризький Лувр презентує восени ретроспективу робіт митця. Британська королівська колекція з 1 лютого по 6 травня робить виставки в різних місцях: Белфасті, Бірмінгемі, Лідсі, Ліверпулі й Манчестері. Від 24 травня до 13 жовтня в лондонському Букінгемському палаці можна буде побачити 200 малюнків да Вінчі.

2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети Мона Ліза Найвідоміша картина Леонардо да Вінчі доби розквіту італійського Ренесансу виставлена в паризькому Луврі. Рік створення роботи, так само як і особа Лізи невідомі: популярною є версія про те, що це портрет флорентійки Лізи дель Джокондо, дружини продавця тканин і шовку Франческо Бартоломео ді Занобі дель Джокондо, проте історики-мистецтвознавці ставлять цю версію під сумнів.

2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети Спаситель світу 2017 року роботу да Вінчі продали за рекордну суму 450 мільйонів доларів на аукціоні "Крістіз" спадкоємному принцу із Саудівської Аравії Мохаммеду біл Салману. Картина, створена 1500 року, належить до менш ніж 20 робіт да Вінчі, які збереглися дотепер. 1958 року "Спасителя світу" продали лише за 60 доларів, адже ніхто не вірив, що це оригінал. Суперечки щодо справжності картини тривають досі.

2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети Іван Хреститель Картина "Іван Хреститель", на якій зображений новозавітний попередник Христа, також висить у Луврі. Його бадьорість вказує на те, що він знає про пришестя Месії. У 1513-1515 роках Леонардо працював у Ватикані, цілком можливо, що Папа Лео Х замовив цю картину, яка стала чи не останньою олійною роботою майстра.

2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети Таємна вечеря Як і "Мона Ліза", "Таємна вечеря", що висить на північній стіні їдальні домініканського монастиря Санта Марія делле Ґраціє, належить до найкращих робіт да Вінчі і є частиною світової культурної спадщини. Роботу багаторазово реставрували, адже вона створена у техніці альсекко, популярній у кінці XV століття, яка передбачає настіний живопис на сухій штукатурці, на відміну від більш тривкої фрески.

2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети Мадонна з веретеном Оригінал картини не зберігся, існують дві копії, створені учнями Леонардо. Одна копія входить до нью-йоркської приватної колекції, другу 2003 року вкрали з шотландського замку Драм. 2007 року картину знайшли під час поліцейської облави, зараз вона висить у шотландській національній галереї. Незважаючи на те, що це не оригінал, на той час її вартість була оцінена в 40 мільйонів євро.

2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети Автопортрет Коли творам мистецтва більше 500 років, сумніви щодо їхньої автентичності є цілком природними: у випадку з автопортретом, котрий висить у королівській бібліотеці Турина, авторство й особистість зображеної персони стоять під питанням. Експерти припускають, що портрет, намальований червоною вохрою, міг бути створений вже після смерті да Вінчі. Що сказав би з приводу цих дискусій сам майстер?

2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети Гелікоптер В останні роки життя універсальний геній більше цікавився науками, ніж живописом: він робив архітектурні, біологічні, технічні й анатомічні екскізи, проте фантазія да Вінчі не відповідала його спроможностям. Зображений на ескізі літальний апарат (helix pteron - гвинтокрил) є прообразом гелікоптера. Для втілення цієї ідеї майстру не вистачало матеріалів.

2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети Вітрувіанська людина Винахідницький талант да Вінчі може бути причиною, чому існує так мало картин майстра: для живопису в Леонардо було мало часу. Ескіз є ілюстрацією ідеї людини з ідеальними пропорціями давньоримського архітектора Вітрувія. Вітрувіанська людина є символом симетрії, краси й піклування про тіло. Сьогодні це зображення німці мають на картках компаній медичного страхування. Автор: Крістіна Рейманн-Шнайдер, Ірина Бойко

