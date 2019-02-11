Рівень тіньової економіки в Україні найнижчий за 10 років

Рівень тіньової економіки в Україні у січні-вересні 2018 року склав 32 відсотки від офіційного ваового внутрішнього продукту (ВВП), поінформувало у понеділок, 11 лютого, міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Це на один відсотковий пункт менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року, йдеться у звіті “Загальні тенденції тіньової економіки в Україні”, оприлюдненому мінекономрозвитку.

Також у міністерстві наголошують, що 32 відсотки від ВВП - це найнижчий рівень тіньової економіки за останні 10 років (згідно розрахунку за період у дев'ять місяців кожного року).

Як зазначають у мінекономрозвитку, зазначений рівень детінізації економіки став можливим завдяки збереженню сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні, посиленню ринкових тенденцій та поступової оптимізації процесів формування цін на внутрішніх ринках, а також збереженню ознак загальної економічної стабілізації.