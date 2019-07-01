Рівень збагачення урану в Ірані сягнув 4,5 відсотка

Представник Організації атомної енергії Ірану Бехруз Камалванді повідомив у понеділок, 8 липня, про доведення Тегераном рівня збагачення урану до 4,5 відсотка. За його словами, іранські атомні об'єкти потребують для роботи показник збагачення урану від 1,1 до 4,5 відсотка. "Тож показника нижче п'яти відсотків поки що вистачатиме", - сказав Камалванді, цитує агенція новин dpa. Водночас він дав зрозуміти, що рівень збагачення у довгостроковій перспективі може бути доведений до 20 відсотків.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) увечері 8 липня підтвердило підвищення Іраном рівня збагачення урану до 4,5 відсотка. У МАГАТЕ не вважають небезпечним рівень збагачення урану до п'яти відсотків.

Тим часом у МЗС Ірану пригрозили, що Тегеран може й далі проводити курс на частковий вихід з умов укладеної 2015 року угоди щодо іранської ядерної програми. Речник іранського МЗС Аббас Муссаві нагадав, що в травні уряд Ірану висунув країнам-підписантам угоди, котрі, на відміну від США, не вийшли з договору, ультиматум строком у 60 днів. У Тегерані вимагали зокрема ефективних заходів з порятунку угоди, чого досягнуто не було. Водночас Муссаві зауважив, що Тегеран і далі готовий роботи ставку на вирішення суперечок навколо ядерної угоди дипломатичним шляхом. "Вікно для дипломатії залишається відкритим", - сказав він, цитує dpa.

Ще 1 липня Іран перевищив ліміт у 300 кілограмів низькозбагаченого урану, передбачений ядерною угодою. Однак тоді йшлося про накопичення урану зі ступенем збагачення 3,6 відсотка.

Як повідомлялося, у відповідь на односторонній вихід США з ядерної угоди Іран теж відмовився від деяких пунктів цієї угоди. Нещодавні переговори у Відні, проведені з метою пошуку компромісу та можливості врятувати угоді, істотних успіхів не принесли.

Відмову Ірану від деяких своїх зобов'язань розкритикували СШАта ЄС. 10 липня МАГАТЕ планує провести екстрене засідання щодо Ірану.