 Рябошапка: Українські політв′язні та моряки летять на батьківщину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2019

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Новини

Рябошапка: Українські політв'язні та моряки летять на батьківщину

За даними новопризначеного генпрокурора України Руслана Рябошапки, українські політв'язні Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб та утримувані в Росії моряки звільнені. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Україна та Росія почали обмін полоненими, повідомив в ніч на п'ятницю, 30 серпня, новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. "Молимося. Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому! Чекаємо!", - йдеться в повідомленні на його сторінці у Facebook, здійсненому як перепост повідомлення однієї зі співробітниць парламенту.

Screenshot Facebook | Ukraine | Generalstaatsanwalt Ruslan Ryaboshapok (facebook/Rouslan Riaboshapka)

Ця інформація офіційно станом на ранок 30 серпня не підтверджена.

Водночас низка журналістів перебувають у столичному аеропорту "Київ", де чекають на ймовірне прибуття. Про те, що літак зі звільненими в Росії українцями має прибути о 5-ій ранку у цей аеропорт, повідомив вночі головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедіктов.

Між тим вранці 30 серпня речниця СБУ, зважаючи на резонанс справи, написала на своїй сторінці у Facebook, що переговори щодо обміну тривають. "Складний процес переговорів щодо обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюсь, не на довго. Не розповсюджуйте не перевірену інформацію. Тримаємо кулаки!" - пояснила ситуацію Олена Гітлянська. 

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