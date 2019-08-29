Рябошапка: Українські політв'язні та моряки летять на батьківщину

Україна та Росія почали обмін полоненими, повідомив в ніч на п'ятницю, 30 серпня, новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. "Молимося. Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому! Чекаємо!", - йдеться в повідомленні на його сторінці у Facebook, здійсненому як перепост повідомлення однієї зі співробітниць парламенту.

Ця інформація офіційно станом на ранок 30 серпня не підтверджена.

Водночас низка журналістів перебувають у столичному аеропорту "Київ", де чекають на ймовірне прибуття. Про те, що літак зі звільненими в Росії українцями має прибути о 5-ій ранку у цей аеропорт, повідомив вночі головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедіктов.

Між тим вранці 30 серпня речниця СБУ, зважаючи на резонанс справи, написала на своїй сторінці у Facebook, що переговори щодо обміну тривають. "Складний процес переговорів щодо обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюсь, не на довго. Не розповсюджуйте не перевірену інформацію. Тримаємо кулаки!" - пояснила ситуацію Олена Гітлянська.

Як повідомили напередодні російські ЗМІ та українські депутати, 29 серпня утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова перевезли з колонії до одного з московських СІЗО. Через кілька годин відповідальний секретар російської Громадської спостережної комісії (ОНК) Іван Мельников заявив, що в московському слідчому ізоляторі "Лефортово" містяться понад 30 громадян України, включно з членами екіпажів українських суден, затриманих російськими силовиками після інциденту в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Також раніше російські ЗМІ повідомляли про те, що між Москвою та Києвом запланований обмін 33 українців на 33 росіян. Своєю чергою заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз анонсував звільнення утримуваних у Росії українських політв'язнів 30 серпня.