 РФ ігнорує вимоги України щодо повернення військових кораблів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2019

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РФ ігнорує вимоги України щодо повернення військових кораблів

Відмова Росії повернути Україні захоплені у Керченській протоці кораблі є черговим свідченням порушення нею норм і принципів міжнародного права, заявила заступниця голови МЗС Олена Зеркаль.

Українські військові кораблі, захоплені РФ у Керченській протоці в листопаді 2018 року

Українські військові кораблі, захоплені РФ у Керченській протоці в листопаді 2018 року

Росія проігнорувала сім вимог України повернути три кораблі українських військово-морських сил, захоплених 25 листопада 2018 року біля Керченської протоки. Про це у понеділок, 4 листопада, повідомила у Facebook заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Всього таких звернень із вимогою віддати кораблі було принаймні сім. Відповідей на жодне з них, включаючи і на останнє від 4 жовтня, ми не отримали", - написала вона у Facebook. Зеркаль нагадала, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права постановив, що РФ повинна негайно передати під контроль України військові кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу".

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"Ключовим аспектом для міжнародного права є корабель. Саме він і має імунітет, оскільки є вираженням суверенітету держави-прапора. Тобто той факт, що Росія досі не віддала нам незаконно захоплені кораблі є черговим свідченням порушення нею норм і принципів міжнародного права", - наголосила заступниця міністра.

Зеркаль також зазначила, що Росія намагається переконати, що вона виконала рішення Морського трибуналу, коли звільнила 24 моряки, про що негайно після звільнення повідомила Міжнародному суду. Однак, за її словами, рішення Міжнародного трибуналу з морського права не виконане, і Росія навмисне продовжує порушувати норми і принципи міжнародного права. 

Як повідомлялось, Росія повернула в Україну 22 моряків та двох співробітники СБУ з українських військових катерів в рамках  обміну полоненими, який відбувся 7 вересня.

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