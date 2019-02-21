РФ має негайно звільнити українських моряків - Волкер

Напад РФ на кораблі ВМС України є незаконним актом, Росія не має одностороннього права контролювати Керченську протоку, заявив Курт Волкер.
США вимагають від РФ невідкладно звільнити узятих у полон у районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року українських моряків, заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Ми не визнаємо правомірності нападу Росії на військові українські кораблі, їхнє затримання. Це незаконний акт, і ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків", - зазначив Волкер у вівторок, 26 лютого, на брифінгу з нагоди прибуття в Одесу американського ракетного есмінця USS Donald Cook.
Волкер наголосив на необхідності забезпечити мирний прохід кораблів через Керченську протоку до портів в Азовському морі. Спецпредставник США наголосив, що Україна "має всі права переміщати свої кораблі з одного українського порту до іншого українського порту, і з погляду міжнародного права Росія не має одностороннього права контролювати Керченську протоку чи Азовське море".
"Сполучені Штати підтримують право України на проходження цими протоками, як і право будь-якої країни робити це. І дуже важливо поважати суверенітет України...", - наголосив Волкер.
На брифінгу також були присутні дипломати США та представники країн ЄС. Заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій Жан-Крістоф Беллярд заявив, що ЄС повністю підтримує висловлену Волкером позицію, і наголосив, що візит в Одесу корабля USS Donald Cook є свідченням принципів свободи судноплавства.
Нагадаємо, що американський есмінець USS Donald Cook, оснащений 56-ма крилатими ракетами "Томагавк" із дальністю дії 1,6 тисячі кілометрів, пришвартувався поблизу Одеського морського вокзалу 25 лютого. Корабель перебуватиме в Одесі до 27 лютого. USS Donald Cook, який обладнаний системою протиракетної оборони Aegis, разом з есмінцями ВМС США Carney, Ross і Porter, розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в місті Рота.
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