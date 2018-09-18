РФ знову звинуватила Ізраїль в загибелі російського Іл-20

Міністерство оборони Росії знову поклало відповідальність за загибель російського літака Іл-20 на дії ізраїльських військових. Відповідну заяву зробив у неділю, 23 вересня, речник міноборони Росії Ігор Конашенков. "Провина за трагедію з російським літаком Іл-20 цілком лежить саме на військово-повітряних силах Ізраїлю та тих, хто ухвалював рішення про діяльність такого роду", - наголосив представник міноборони РФ, якого цитує агенція новин "Інтерфакс".

Він вказав на те, що ізраїльські винищувачі F-16, котрі брали участь у цій операції, намагалися триматися поблизу російського літака, підставивши його таким чином під удар, передає агенція новин dpa. Дії ізраїльських льотчиків, що призвели до загибелі 15 російських військовослужбовців, свідчать або про їхній непрофесіоналізм, або, як мінімум про злочинну недбалість, - заявив Конашенков.

Трагічний інцидент стався саме тоді, коли ізраїльтяни проводили обстріл сирійської провінції Латакія. За словами речника російського оборонного відомства, Ізраїль повідомив РФ про операцію в Сирії всього за хвилину до початку самої операції.

Як повідомлялося, 17 вересня над акваторією Середземного моря системою протиповітряної оборони Сирії С-200 було збито російський літак-розвідник Іл-20, на борту якого перебувало 15 російських військовослужбовців. Ізраїль звинуватив у цьому інциденті сирійських військових котрі вели неточний вогонь по цьому району вже тоді, коли ізраїльські літаки залишили його. Натомість Росія з самого початку покладала провину за інцидент на ізраїльських військових. Однак згодом російський президент Володимир Путін назвав трагедію з літаком "ланцюгом випадкових обставин".

Ізраїль і далі бомбардуватиме Сирію

Тим часом міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман дав недвозначно зрозуміти, що ізраїльські військові й надалі завдаватимуть ударів з повітря по Сирії. Про це він заявив цього ж дня в ефірі ізраїльського радіо "Решет Бег". "Ми не дозволимо перетворення Сирії на передову іранську базу проти Ізраїлю. Ми діятимемо й надалі, щоб запобігти цьому. Маємо для цього необхідні засоби та можливості", - наголосив Ліберман.