 РФ заявляє про початок перемир′я в сирійській провінції Ідліб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2020

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Новини

РФ заявляє про початок перемир'я в сирійській провінції Ідліб

Військові РФ заявили про початок режиму припинення вогню в Ідлібі після відповідної домовленості президентів Росії Володимира Путіна та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Ракета військ режиму Асада, що впала побизу школи в Ідлібі 1 січня 2020 року

Ракета військ режиму Асада, що впала побизу школи в Ідлібі 1 січня 2020 року

У так званій Ідлібській зоні деескалації у Сирії запроваджений режим припинення вогню. Про це ввечері у четвер, 9 січня, заявив керівник російського центру з примирення ворогуючих сторін у Сирії генерал-майор Юрій Боренков, повідомляє "Інтерфакс". 

"У відповідності до домовленостей, досягнутих із турецькою стороною, з 14:00 9 січня 2020 року в Ідлібській зоні деескалації запроваджений режим припинення вогню", - зазначив Боренков під час брифінгу. Водночас він заявив, що на території так званої зони деескалації продовжуються порушення режиму припинення бойових дій та звинуватив у цьому "незаконні збройні формування".

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Нагадаємо, 8 січня під час зустрічі у Стамбулі президенти РФ та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган висловилися за повне виконання домовленостей "з нормалізації ситуації в Ідлібі".

Це вже не перша спроба Росії та Туреччини досягти перемир'я у Ідлібі, пише інформагенція dpa.

Ідліб залишається останнім оплотом противників режиму сирійського президента Башара Асада у багаторічній війні на території країни. Регіон контролює коаліція ісламістських угруповань "Тахрір аш-Шам" і світські збройні загони з "Національного фронту за звільнення". Наступ військ Асада на Ідліб розпочався ще минулого року за підтримки російської авіації та інших союзників Дамаска.

З кінця квітня 2019 року російські військово-повітряні сили і сирійські урядові сили здійснюють авіанальоти на сирійські провінції Ідліб і Хама. Дамаск стверджує, що метою цих атак є знищення об'єктів джихадистів. Однак внаслідок нальотів страждають цивільні: сотні мирних жителів загинули, зруйновані школи та медичні установи, стверджують активісти.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наприкінці грудня закликав негайно припинити вогонь в регіоні, попереджаючи про загрозу гуманітарної катастрофи. Понад 235 тисяч людей залишили Ідліб, рятуючись від бойових дій, відзначають в ООН. Президент США Дональд Трамп застеріг Росію, Туреччину та Іран від подальших вбивств мирних жителів у сирійській провінції.

Військовий конфлікт між режимом Асада і різними угрупованнями його супротивників триває з 2011 року. Пізніше обидві сторони почали протидіяти терористичному угрупованню "Ісламська держава". Внаслідок воєнних дій загинули сотні тисяч людей. Понад п'ять мільйонів сирійців залишили країну.

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