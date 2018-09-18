РФ готова цілком профінансувати "Північний потік-2" у разі санкцій США - ЗМІ

Фінансування будівництва газогону "Північний потік-2" у разі запровадження санкцій США готова перебрати на себе Росія. Про це повідомив урядовцям ФРН президент РФ Володимир Путін під час візиту до Німеччини в серпні цього року, повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung в суботу, 22 вересня. Як повідомлялося, 18 серпня російський президент проводив зустріч з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) у Мезебергу.

За даними видання, що посилається на неназвані поінформовані джерела, до такого кроку росіяни готові вдатися в разі запровадження Сполученими Штатами санкцій проти учасників консорціуму, котрий реалізує проект спорудження газогону "Північний потік-2".

На даний час будівництво "Північного потоку-2" проводить міжнародний консорціумом, 50 відсотків якого належать російському "Газпрому". Серед учасників консорціуму - дочка німецького концерну BASF Wintershall, Uniper і Shell. США раніше погрожували вдатися до санкцій проти енергетичного сектора Росії. Від таких обмежувальних заходів можуть постраждати й західні партнери Росії. На сьогодні жоден з партнерів "Газпрому" в цьому проекті не зможе перенести санкції США, зазначає видання.

На заваді можуть стати європейські норми

Однак перешкодою задумам Путіна щодо 100-відсоткового фінансування "Північного потоку-2" можуть стати норми ЄС. Адже згідно з чинними в ЄС правилами, котрі регулюють питання конкуренції, виробник і постачальник енергоресурсів не може бути однією особою.

Як зазначає Süddeutsche Zeitung, Путіна також дратує, що у Німеччині нині форсованими темпами споруджують термінал для прийому скрапленого газу. Не виключено, що серед постачальників цього виду палива можуть бути й американські компанії, пише видання.