 РФ готова цілком профінансувати ″Північний потік-2″ у разі санкцій США - ЗМІ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.09.2018

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Економіка

РФ готова цілком профінансувати "Північний потік-2" у разі санкцій США - ЗМІ

Кремль повідомив Берліну про готовність перебрати на себе фінансування будівництва газопроводу "Північний потік-2", однак, цим планам можуть завадити правила конкуренції в ЄС, повідомляє видання Süddeutsche Zeitung.

Північний потік-2

Спорудженням "Північного потоку-2" зараз займається міжнародний консорціум

Фінансування будівництва газогону "Північний потік-2" у разі запровадження санкцій США готова перебрати на себе Росія. Про це повідомив урядовцям ФРН президент РФ Володимир Путін під час візиту до Німеччини в серпні цього року, повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung в суботу, 22 вересня. Як повідомлялося, 18 серпня російський президент проводив зустріч з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) у Мезебергу.

За даними видання, що посилається на неназвані поінформовані джерела, до такого кроку росіяни готові вдатися в разі запровадження Сполученими Штатами санкцій проти учасників консорціуму, котрий реалізує проект спорудження газогону "Північний потік-2".

На даний час будівництво "Північного потоку-2" проводить міжнародний консорціумом, 50 відсотків якого належать російському "Газпрому". Серед учасників консорціуму - дочка німецького концерну BASF Wintershall, Uniper і Shell. США раніше погрожували вдатися до санкцій проти енергетичного сектора Росії. Від таких обмежувальних заходів можуть постраждати й західні партнери Росії. На сьогодні жоден з партнерів "Газпрому" в цьому проекті не зможе перенести санкції США, зазначає видання.

На заваді можуть стати європейські норми

Однак перешкодою задумам Путіна щодо 100-відсоткового фінансування "Північного потоку-2" можуть стати норми ЄС. Адже згідно з чинними в ЄС правилами, котрі регулюють питання конкуренції, виробник і постачальник енергоресурсів не може бути однією особою.

Як зазначає Süddeutsche Zeitung, Путіна також дратує, що у Німеччині нині  форсованими темпами споруджують термінал для прийому скрапленого газу. Не виключено, що серед постачальників цього виду палива можуть бути й американські компанії, пише видання.

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Північний потік-2

Росія готова профінансувати "Північний потік-2" - ЗМІ

Кремль повідомив Берліну про готовність перебрати на себе фінансування будівництва газопроводу "Північний потік-2" -ЗМІ. 

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