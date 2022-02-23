Руслан Стефанчук - перший заступник голови Верховної Ради України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Руслан Стефанчук".

Українсього правознавця й адвоката Руслана Стефанчука президент України Володимир Зеленський в 2019 році призначив своїм представником у Верховній Раді. Раніше Руслан Стефанчук працював в Інституті законодавства Верховної Ради України, а також у Хмельницькому університеті управління та в Національній академії прокуратури України. Політик вважається головним ідеологом партії "Слуга народу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.