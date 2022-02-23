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Руслан Стефанчук - перший заступник голови Верховної Ради України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Руслан Стефанчук".
Українсього правознавця й адвоката Руслана Стефанчука президент України Володимир Зеленський в 2019 році призначив своїм представником у Верховній Раді. Раніше Руслан Стефанчук працював в Інституті законодавства Верховної Ради України, а також у Хмельницькому університеті управління та в Національній академії прокуратури України. Політик вважається головним ідеологом партії "Слуга народу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Кнопкодавів у Верховній Раді незабаром каратимуть штрафом чи навіть позбавленням мандату. Народні депутати підтримали у першому читанні відповідний законопроект. Він посилює відповідальність народних обранців, які голосують замість колег. Та чи допоможе це побороти кнопкодавство?
Президентська більшість у парламенті ухвалила закон про імпічмент, обіцяний Володимиром Зеленським ще під час передвиборної кампанії. Втім, на думку експертів, закон не суттєво спрощує процедуру звільнення президента. Чи стало легше притягнути главу держави до відповідальності?