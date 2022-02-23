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Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук - перший заступник голови Верховної Ради України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Руслан Стефанчук".

Українсього правознавця й адвоката Руслана Стефанчука президент України Володимир Зеленський в 2019 році призначив своїм представником у Верховній Раді. Раніше Руслан Стефанчук працював в Інституті законодавства Верховної Ради України, а також у Хмельницькому університеті управління та в Національній академії прокуратури України. Політик вважається головним ідеологом партії "Слуга народу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Верховна Рада збільшила видатки на оборону у держбюджеті

Верховна Рада збільшила видатки на оборону у держбюджеті 23.02.2022

Народні депутати внесли зміни до державного бюджету 2022 року, збільшивши доходну та видаткову частину бюджету на 26,5 мільярдів гривень. 23 мільярди з них підуть на оборону.

У Верховній Раді на COVID-19 хворіють більше 100 людей

У Верховній Раді на COVID-19 хворіють більше 100 людей 31.01.2022

У 28 народних депутатів і 78 працівників апарату виявили коронавірус. Через спалах інфекції парламентарі скасували пленарні засідання. Спікер Руслан Стефанчук хоче впровадити дистанційне голосування.
Непристойний жест Лероса Зеленському: Слуга народу просить дати оцінку

Непристойний жест Лероса Зеленському: "Слуга народу" просить дати оцінку 04.11.2021

Під час виступу у Верховній Раді нардеп Гео Лерос назвав президента "головним зрадником України" і показав йому непристойний жест.

Реєстр вестиме РНБО: Рада усунула колізії у законі про олігархів

Реєстр вестиме РНБО: Рада усунула колізії у законі про олігархів 03.11.2021

Верховна Рада України узгодила суперечливі позиції у президентському законі про деолігархізацію. Вести реєстр олігархів буде РНБО, а підписати закон повинен новообраний спікер Руслан Стефанчук.
Чого очікувати від Руслана Стефанчука на посаді голови Верховної Ради

Чого очікувати від Руслана Стефанчука на посаді голови Верховної Ради 08.10.2021

Верховна Рада обрала новим спікером Руслана Стефанчука від "Слуги народу". Експерти застерігають, що таке призначення може дозволити президенту Зеленському сконцентрувати ще більше влади у своїх руках.
Разумков не виключив створення власної політичної партії

Разумков не виключив створення власної політичної партії 08.10.2021

Колишній голова Верховної Ради зазначив, що до його ймовірної майбутньої політсили можуть долучитись не лише члени фракції "Слуга народу".
Руслана Стефанчука обрали новим головою Верховної Ради

Руслана Стефанчука обрали новим головою Верховної Ради 08.10.2021

Новим головою Верховної Ради України обрано першого віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука. За це рішення проголосував 261 народний депутат.

Обрання нового голови Верховної Ради перенесено

Обрання нового голови Верховної Ради перенесено 07.10.2021

Народні депутати України продовжать обговорення кандидатур на посаду спікера Ради 8 жовтня. Засідання у четвер, на якому з посади голови ВР відкликали Дмитра Разумкова, оголосили закритим.
Законопроєкт Зеленського - шлях до подвійного громадянства в Україні?

Законопроєкт Зеленського - шлях до подвійного громадянства в Україні? 22.05.2020

Володимир Зеленський хоче узаконити отримання українцями ще одного громадянства. Експерти Ради кажуть, що для цього потрібно змінити Конституцію. А опозиція застерігає від визнання російських паспортів на Донбасі.
Покарання кнопкодавів у Раді: як каратимуть депутатів (відео)

Покарання "кнопкодавів" у Раді: як каратимуть депутатів (відео) 30.10.2019

Кнопкодавів у Верховній Раді незабаром каратимуть штрафом чи навіть позбавленням мандату. Народні депутати підтримали у першому читанні відповідний законопроект. Та чи допоможе це побороти кнопкодавство?

"Кнопкодави" у Раді: як каратимуть депутатів, які голосують за інших (29.10.2019) 29.10.2019

Кнопкодавів у Верховній Раді незабаром каратимуть штрафом чи навіть позбавленням мандату. Народні депутати підтримали у першому читанні відповідний законопроект. Він посилює відповідальність народних обранців, які голосують замість колег. Та чи допоможе це побороти кнопкодавство?
Штрафи для кнопкодавів: Рада ухвалила проєкт закону в першому читанні

Штрафи для "кнопкодавів": Рада ухвалила проєкт закону в першому читанні 29.10.2019

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає штрафи за "кнопкодавство". Згідно з проєктом закону, штраф може сягати 85 тисяч гривень.
Коли буде реформовано Службу безпеки України

Коли буде реформовано Службу безпеки України 20.09.2019

Керівництво Верховної Ради поки що не може назвати терміни розгляду законопроектів щодо реформування Служби безпеки України. Новий голова СБУ Іван Баканов заявляє, що реформування спецслужби забере не менше трьох років.

Закон про імпічмент: чи легше тепер усунути Зеленського? (11.09.2019) 12.09.2019

Президентська більшість у парламенті ухвалила закон про імпічмент, обіцяний Володимиром Зеленським ще під час передвиборної кампанії. Втім, на думку експертів, закон не суттєво спрощує процедуру звільнення президента. Чи стало легше притягнути главу держави до відповідальності?
Звільнити президента: чи варто Зеленському боятися імпічменту? (відео)

Звільнити президента: чи варто Зеленському боятися імпічменту? (відео) 11.09.2019

Президентська більшість у парламенті ухвалила закон про імпічмент, обіцяний Володимиром Зеленським ще під час передвиборної кампанії. Втім, закон суттєво не спрощує процедуру звільнення президента.

Перший день нової Верховної Ради: як це було (фоторепортаж)

Перший день нової Верховної Ради: як це було (фоторепортаж) 30.08.2019

Після складення присяги нова Верховна Рада плідно розпочала свою роботу, затвердивши президію та прем'єр-міністра України. Про те, як це було - у фотогалареї DW.

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