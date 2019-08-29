Руслан Стефанчук: "Слуга народу" підготувала лише кілька змін до Конституції

Народний депутат від партії "Слуга народ" Руслан Стефанчук у коментарі DW пояснив, які саме законопроєкти підготувала партія для розгляду у Верховній Раді. "Я мав на увазі 465 законопроєктів, серед яких, у тому числі, є і зміни до Конституції. Йдеться про зміни в частині скорочення корпусу депутатів до 300 осіб, в частині наявності додаткових підстав для скасування статусу народного депутата - це "кнопкодавство", а також питання, пов'язані з прогулами депутатів. Це внесення як окремого суб'єкта законодавчої ініціативи народу України. І ціла низка інших, там їх близько восьми змін, якщо ми говоримо тільки про Конституцію", - зазначив Стефанчук у розмові з DW перед складанням присяги народного депутата у четвер, 29 серпня.

За словами Стефанчука, зміни до Конституції щодо особливого статусу Донбасу у фракції "Слуги народу" наразі не напрацьовані. "Для цього потрібна глибока фахова дискусія", - наголосив Стефанчук у коментарі DW.

Водночас Стефанчук, який є представником президента України у Верховній Раді, повідомив, що сформульована низка змін до регламенту парламенту. "Той, який є зараз не витримує жодної критики і ми знаємо, що місія Кокса висловила низку зауважень щодо вдосконалення регламенту", - пояснив народний депутат від "Слуги народу". Крім цього, зазначив він, є великий блок економічних законопроєктів, який "закриває рейдерські, офшорні дири, дири, пов'язані з ухиленням від оподаткування".

"Також є великий пласт законопроєктів, пов'язаних з перезапуском судової системи, системи прокуратури та антикорупційних органів", - додав Стефанчук у ході розмови.

Напередодні низка українських ЗМІ з посиланням на Стефанчука повідомили, що "Слуга народу" має 465 ініціатив щодо внесення змін до Конституції у тій чи іншій частині.