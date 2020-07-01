Руслан Рябошапка - українсьий юрист, колишній генеральний прокурор України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Руслан Рябошапка".

Руслан Рябошапка очолював Генеральну прокуратуру України з 29 серпня 2019 року до 5 березня 2020 року. Раніше Руслан Рябошапка був заступником міністра юстиції України та членом Національного агентства з питань запобігання корупції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.