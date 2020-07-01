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Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка - українсьий юрист, колишній генеральний прокурор України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Руслан Рябошапка".

Руслан Рябошапка очолював Генеральну прокуратуру України з 29 серпня 2019 року до 5 березня 2020 року. Раніше Руслан Рябошапка був заступником міністра юстиції України та членом Національного агентства з питань запобігання корупції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кримінальні справи щодо Порошенка: у Берліні бачать політичний підтекст

Кримінальні справи щодо Порошенка: у Берліні бачать політичний підтекст 01.07.2020

МЗС Німеччини і депутати Бундестагу уважно стежать за кримінальним переслідуванням експрезидента України Петра Порошенка. У Берліні не виключають політичного підтексту цих справ і закликають Київ до неупередженості.
Коломойський перебуває під слідством великого журі США - ЗМІ

Коломойський перебуває під слідством великого журі США - ЗМІ 19.05.2020

Федеральне велике журі США веде проти ексвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського розслідування за звинуваченнями у відмиванні грошей через придбання нерухомості.
Віктор Чумак став в.о. генпрокурора України

Віктор Чумак став в.о. генпрокурора України 06.03.2020

Після звільнення з посади генерального прокурора України Руслана Рябошапки обов'язки керівника Офісу генпрокурора перебрав його заступник Віктор Чумак.
Більше не свій хлопець: чому парламент втратив довіру до генпрокурора

Більше не свій хлопець: чому парламент втратив довіру до генпрокурора 06.03.2020

Верховна Рада відправила у відставку генпрокурора Руслан Рябошапку. Йому закинули відсутність результатів у переслідуванні представників попередньої влади, сам Рябошапка говорить про опір реформі прокуратури.
Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Рябошапці

Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Рябошапці 05.03.2020

Під час позачергового засідання Верховної Ради члени парламенту більшістю голосів висловили недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці. Раніше президент Зеленський закинув Рябошапці брак результатів роботи.
Зеленський про Рябошапку: Немає результату - до побачення

Зеленський про Рябошапку: Немає результату - до побачення 05.03.2020

На думку президента України Володимира Зеленського, Руслан Рябошапка - хороший фахівець, але він не показав результату на посаді генпрокурора.

У четвер Рада розгляне відставку генпрокурора Рябошапки - Разумков

У четвер Рада розгляне відставку генпрокурора Рябошапки - Разумков 04.03.2020

Під час позачергового засідання 5 березня українські депутати розглядатимуть питання про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці. У "СН" прогнозують, що недовіру йому висловлять.
Комітет Ради рекомендує голосування щодо недовіри генпрокурору

Комітет Ради рекомендує голосування щодо недовіри генпрокурору 04.03.2020

Профільний комітет Верховної Ради рекомендує парламенту на пленарному засіданні розглянути проєкт постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.
Катастрофа МН17: Україна продовжить роботу в Міжнародній слідчій групі

Катастрофа МН17: Україна продовжить роботу в Міжнародній слідчій групі 02.03.2020

Українські слідчі продовжать роботу в Міжнародній слідчій групі з розслідування катастрофи МН17. Угоду про продовження роботи підпишуть до кінця тижня, заявив генпрокурор Руслан Рябошапка.

Вбивства на Майдані: чи вплине на хід справи повернення "ексберкутівців" (20.02.2020) 20.02.2020

Через шість років після розстрілу Небесної Сотні на Майдані все ще не засуджено винних у вбивстві протестувальників. Звільнення п'ятьох обвинувачених "ексберкутівців" викликало хвилю обурення. Чого очікувати від їхнього несподіваного повернення до зали суду?
Авіакатастрофа літака МАУ: Україна не бачить належної реакції з боку Ірану

Авіакатастрофа літака МАУ: Україна не бачить належної реакції з боку Ірану 30.01.2020

Україна не бачить належної реакції з боку Ірану щодо розслідування авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном, наголосив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Віктора Чумака призначили заступником генпрокурора

Віктора Чумака призначили заступником генпрокурора 04.01.2020

Віктор Чумак, який раніше обіймав посаду заступника генпрокурора - головного військового прокурора, у рамках реформи органів прокуратури призначений заступником генпрокурора.
Рябошапка: З нового року Генпрокуратура України припинить існування

Рябошапка: З нового року Генпрокуратура України припинить існування 26.12.2019

З січня замість Генеральної прокуратури України розпочне свою роботу Офіс генерального прокурора, повідомив Руслан Рябошапка.
З ГПУ звільнили прокурора, який вів справу Burisma

З ГПУ звільнили прокурора, який вів справу Burisma 27.11.2019

З органів прокуратури звільнено прокурора Костянтина Кулика, який розслідував справу компанії Burisma, через те, що він не переатестувався.
Рябошапка: Burisma і Хантер Байден згадуються у кількох провадженнях

Рябошапка: Burisma і Хантер Байден згадуються у кількох провадженнях 20.11.2019

Руслан Рябошапка запевнив, що не отримував жодних запитань від представників будь-якої іноземної держави щодо розслідування діяльності компанії Burisma, до керівництва якої належав і Хантер Байден.
Порошенко: Справа, за якою ДБР готує мені підозру, не має юридичної ваги

Порошенко: Справа, за якою ДБР готує мені підозру, не має юридичної ваги 18.11.2019

Замовником справ проти себе Петро Порошенко називає команду експрезидента Януковича. Він заперечив, що порушував українське законодавство.
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