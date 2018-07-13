"Русал" може сподіватися на вихід з-під санкцій США

Російський концерн "Русал" може розраховувати на виключення зі списку компаній, що перебувають під санкціями США. Принаймні, американський уряд не проти цього, заявив в п'ятницю, 20 липня, міністр фінансів США Стівен Мнучін в інтерв'ю агентству новин Reuters.

За словами Мнучіна, уряд США не має намірів витіснити "Русал" з бізнесу, адже компанія відіграє важливу роль на глобальному ринку алюмінію. Крім того, "Русал" звернувся до США з проханням виключити його з санкційного списку. Тож наразі мета американського уряду - "знайти прийнятне рішення", наголосив Стівен Мнучін.

Останнім часом почастішали сигнали про можливе скасування запроваджених проти "Русала" обмежувальних заходів, зазначає Reuters. На це вплинуло не тільки те, що керівництво компанії врахувало вимоги американського уряду щодо змін у складі ради директорів. Ще одним фактором стали негативні явища на глобальному ринку алюмінію, спричинені накладеними на "Русал" санкціями.

Нагадаємо, у квітні 2018 року після оприлюднення "Кремлівської доповіді" США запровадили санкції щодо російських бізнесменів, компаній, чиновників і топ-менеджерів державних корпорацій. Серед інших у списку юридичних та фізичних осіб, на яких поширюються санкції, опинився також і концерн "Русал".

Згодом США заявили про готовність скасувати санкції проти концерну, якщо бізнесмен Олег Дерипаска відмовиться від контролю над компанією. У травні Дерипаска оголосив про вихід зі складу ради директорів "Русала".