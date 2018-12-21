 Руйнівне цунамі в Індонезії: вже щонайменше 373 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2018

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Новини

Руйнівне цунамі в Індонезії: вже щонайменше 373 загиблих

Під час пошуково-рятувальних робіт виявлено вже 373 тіла жертв нещодавнього цунамі. Роботу рятувальників ускладнюють масштабні руйнування внаслідок катастрофи.

Цунамі в Індонезії

Багато місць і досі залишаються недоступними через масштабні руйнування

Рятувальники Індонезії виявили вже 373 тіла жертв нещодавнього цунамі, від якого постраждала частина цієї острівної держави. Про це в понеділок, 24 грудня, повідомили у службі з надзвичайних ситуацій Індонезії. За даними її представників, ще 1,5 тисячі потерпілих отримали травми різного ступеня тяжкості. Крім того, досі вважаються зниклими безвісти 128 людей, передає агенція новин dpa.

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Число жертв сягнуло 168. Можливою причиною цунамі рятувальники називають підводні зсуви після виверження вулкана Кракатау. (23.12.2018)

Для відбудови важлививх об'єктів інфраструктури після руйнівних землетрусів та цунамі Світовий банк надасть Індонезії кредитів на мільярд доларів. Найбідніши родини також отримають кредитну допомогу. (14.10.2018)

Внаслідок цунамі біля берегів Зондської протоки 220 осіб загинули, понад 800 зазнали поранень. Тривають рятувальні роботи. (23.12.2018)

Понад 1000 осіб зазнали поранень, 57 людей вважаються зниклими безвісти, повідомив речник агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії. (24.12.2018)

Більшість загиблих, стверджують у службі, - індонезійські відпочивальники. Роботу рятувальників ускладнює те, що багато місць залишалися важкодоступними через повалені дерева та уламки будівель, що перекривають дороги та вулиці. За даними служби, унаслідок стихійного лиха зруйновано понад 700 будівель. Близько 12 тисяч місцевих мешканців були евакуйовані в безпечніші райони. Режим підвищеної небезпеки через можливі повторні катаклізми подовжено ще на один день - до 27 грудня, передає агентство Reuters.

Перших жертв природного лиха вже поховали. В Південному Лаупунгу 16 жертв цунамі були поховані в братській могилі, повідомили місцеві військові.

Нагадаємо, цунамі сталося 22 грудня біля берегів Зондської протоки, що розділяє острови Ява і Суматра. За даними індонезійського агентства метеорології, кліматології і геофізики, причиною цунамі могло стати виверження вулкана Анак-Кракатау і викликаний ним підводний зсув. Найбільше від природного лиха постраждали жителі округу Пандегланг.

28 вересня, біля узбережжя індонезійського острова Сулавесі сталися сильні землетруси, на місто Палу обрушилося цунамі. Тоді жертвами  стихії стали близько двох тисяч осіб, понад чотири тисячі постраждали.

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