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Рубль

Рубль - грошова одиниця Російської Федерації.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "рубль". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Через оплату боргів рублями: Росія опинилася на межі дефолту

Через оплату боргів рублями: Росія опинилася на межі дефолту 12.04.2022

Під час травневих свят РФ можуть оголосити банкрутом через відмову обслуговувати зовнішній борг у валюті, хоч вона й має значні доходи від нафти й газу. Зворотний відлік часу розпочався 6 квітня.
Газовий шантаж Європи: що це означатиме для української ГТС?

Газовий шантаж Європи: що це означатиме для української ГТС? 31.03.2022

Російський газ лише за рублі? Спроба Путіна шантажувати європейських клієнтів "Газпрому" провалилася після того, як у Європі відмовилися платити в рублях, а Німеччина почала реально готуватися до відключення газу. Наскільки готова до такого сценарію ГТС України?
Берлін: ФРН оплачуватиме російський газ у євро чи доларах

Берлін: ФРН оплачуватиме російський газ у євро чи доларах 30.03.2022

Всупереч вимогам Путіна, щоб уже з 1 квітня постачання російського газу оплачувалось у рублях, німецькі компанії, як і раніше, здійснюватимуть платежі в євро, кажуть у Берліні.
Євросоюз відмовляється платити за російський газ у рублях

Євросоюз відмовляється платити за російський газ у рублях 29.03.2022

Комісар ЄС із енергетики брав участь в ухваленні рішення Великої сімки і воно поширюється на весь Євросоюз, заявив представник Єврокомісії. У ЄС готуються до можливого припинення постачання газу з Росії.
Курс рубля обвалився через загрозу ембарго на імпорт російської сировини

Курс рубля обвалився через загрозу ембарго на імпорт російської сировини 07.03.2022

Напередодні в США повідомили про можливе ембарго на імпорт нафти з РФ. У Європі також обговорюється можливість відмови від постачання російського газу.
Як війна Путіна проти України вбиває рубль та економіку Росії

Як війна Путіна проти України вбиває рубль та економіку Росії 02.03.2022

Девальвація, дефіцит валюти, контроль над рухом капіталу. Після запровадження безпрецедентних міжнародних санкцій на фінансовий ринок РФ обрушилося кілька потужних ударних хвиль.
В Україні заборонили платіжні операції з суб'єктами в РФ і Білорусі

В Україні заборонили платіжні операції з суб'єктами в РФ і Білорусі 25.02.2022

Нацбанк України також заборонив банкам валютні операції з російськими та білоруськими рублями.
Ринок акцій РФ пережив максимальне падіння з часів анексії Криму

Ринок акцій РФ пережив максимальне падіння з часів анексії Криму 21.02.2022

Індекс Московської біржі за результатами торгів утратив 10,5 відсотка, що є максимумом із березня 2014 року. Обвал на ринку стався на тлі визнання Росією самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".
Рекордне падіння цін на нафту: чому це сталося і які наслідки для Росії та світу (відео)

Рекордне падіння цін на нафту: чому це сталося і які наслідки для Росії та світу (відео) 22.04.2020

За нафту тепер доплачують. Історичне падіння цін на "чорне золото" до негативних показників може серйозно вплинути на економіку Росії та інших держав. Чому це сталося і які наслідки?

Історичне падіння цін на нафту: як це позначиться на Росії та інших країнах (21.04.2020) 21.04.2020

За нафту тепер доплачують. Історичне падіння цін на "чорне золото" до негативних показників може серйозно вплинути на економіку Росії та інших держав. За оцінками експертів, постраждають без винятку всі країни-експортери нафти. Які наслідки?
Коментар: Обвал рубля імені В.В.Путіна

Коментар: Обвал рубля імені В.В.Путіна 10.03.2020

Президент РФ припустився чергової історичної помилки, спровокувавши цінову війну на ринку нафти, вважає Андрій Гурков.
Курс рубля і ціни акцій компаній РФ різко впали після обвалу цін на нафту

Курс рубля і ціни акцій компаній РФ різко впали після обвалу цін на нафту 09.03.2020

Курс рубля щодо долара впав до чотирирічного мінімуму. На тлі обвалу цін на нафту різко втратили в ціні й акції російських енергетичних концернів.
Росія та Китай обіцяють форсувати перехід на розрахунки у нацвалютах

Росія та Китай обіцяють форсувати перехід на розрахунки у нацвалютах 05.06.2019

Підписані між РФ та КНР міжурядові угоди передбачають перехід на розрахунки у національних валютах у двосторонніх торговельних операціях. Путіну також полестило те, що китайці подарували росіянам двох дорослих панд.
Лукашенко пропонує Путіну спільний рубль у Союзній державі

Лукашенко пропонує Путіну "спільний рубль" у Союзній державі 01.03.2019

У Союзній державі Росії і Білорусі може бути запроваджена єдина валюта, але це має бути ані російський, ані білоруський рубль, вважає Олександр Лукашенко.

Санкції США: Росія хоче відходити від розрахунках у доларах, також і за нафту

Санкції США: Росія хоче відходити від розрахунках у доларах, також і за нафту 12.08.2018

У відповідь на можливі нові санкції США проти РФ у Москві готують відмову від долара в розрахунках з іншими торговими партнерами. Нафти це теж може стосуватися, заявив Антон Силуанов.
50 найбагатших росіян втратили за день 12 мільярдів доларів

50 найбагатших росіян втратили за день 12 мільярдів доларів 10.04.2018

Півсотні найбагатших людей Росії через санкції США за один день побіднішали на 12 мільярдів доларів. Найбільше постраждали Олег Дерипаска і Володимир Потанін, які втратили по 1,3 мільярда доларів.
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