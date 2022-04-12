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Рубль - грошова одиниця Російської Федерації.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "рубль". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Російський газ лише за рублі? Спроба Путіна шантажувати європейських клієнтів "Газпрому" провалилася після того, як у Європі відмовилися платити в рублях, а Німеччина почала реально готуватися до відключення газу. Наскільки готова до такого сценарію ГТС України?
За нафту тепер доплачують. Історичне падіння цін на "чорне золото" до негативних показників може серйозно вплинути на економіку Росії та інших держав. За оцінками експертів, постраждають без винятку всі країни-експортери нафти. Які наслідки?