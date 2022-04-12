Рекордне падіння цін на нафту: чому це сталося і які наслідки для Росії та світу (відео)

За нафту тепер доплачують. Історичне падіння цін на "чорне золото" до негативних показників може серйозно вплинути на економіку Росії та інших держав. Чому це сталося і які наслідки?