Рохінджа - етнічна група в М'янмі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рохінджа". У М'янмі проживає понад один мільйон мусульман рохінджа. Впродовж багатьох десятиліть вони піддаються дискримінації в країні, де більшість населення становлять буддисти. Багато з рохінджа не мають паспортів і не вважаються громадянами М'янми. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.