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Рохінджа

Рохінджа - етнічна група в М'янмі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рохінджа". У М'янмі проживає понад один мільйон мусульман рохінджа. Впродовж багатьох десятиліть вони піддаються дискримінації в країні, де більшість населення становлять буддисти. Багато з рохінджа не мають паспортів і не вважаються громадянами М'янми. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Припиніть озброювати наших вбивць: що робити з українськими БТРами для М'янми?

"Припиніть озброювати наших вбивць": що робити з українськими БТРами для М'янми? 27.08.2021

Правозахисники з М'янми закликають Україну запровадити ембарго на постачання зброї армії, яка захопила владу в країні. У Києві з санкціями однак вагаються і від підписаних з М'янмою контрактів не відмовляються.

У Бангладеш урятували біженців рохінджа, які два місяці дрейфували в морі

У Бангладеш урятували біженців рохінджа, які два місяці дрейфували в морі 16.04.2020

Майже 400 мусульман рохінджа врятували з риболовного судна поблизу берегів Бангладеш. Біженці близько двох місяців дрейфували в Бенгальській затоці, понад 30 людей померли на судні.
Суд ООН зобов'язав М'янму запобігти геноциду рохінджа

Суд ООН зобов'язав М'янму запобігти геноциду рохінджа 23.01.2020

Міжнародний суд ООН зобов'язав уряд М'янми вжити невідкладних заходів, аби запобігти геноциду народності рохінджа. Це рішення є попереднім, розгляд справи може тривати кілька років
Лідерка М'янми заперечує звинувачення щодо геноциду рохінджа

Лідерка М'янми заперечує звинувачення щодо геноциду рохінджа 11.12.2019

На засіданні Міжнародного суду ООН фактична очільниця уряду М'янми Аун Сан Су Чжі відкинула звинувачення в бік її країни в скоєнні геноциду щодо народності рохінджа.
Двоє журналістів Reuters вийшли на волю у М'янмі

Двоє журналістів Reuters вийшли на волю у М'янмі 07.05.2019

Після понад 500 днів ув'язнення в М'янмі вийшли на волю двоє журналістів агенства Reuters, яких звинуватили в незаконному заволодінні секретними державними документами.
В Індії та Бангладеш зростає кількість жертв циклону Фані

В Індії та Бангладеш зростає кількість жертв циклону "Фані" 04.05.2019

Унаслідок потужних поривів вітру під час урагану "Фані" у східноіндійському штаті Одіша загинуло як мінімум 12 осіб - переважно через падіння дерев. Ще четверо смертей сталося в Бангладеш.
Східне узбережжя Індії накрив циклон Фані

Східне узбережжя Індії накрив циклон "Фані" 03.05.2019

Поблизу міста Пурі швидкість вітру сягала місцями 205 кілометрів на годину. Вже є повідомлення про перші жертви негоди.
На Індію насувається потужний циклон: евакуйовано сотні тисяч людей

На Індію насувається потужний циклон: евакуйовано сотні тисяч людей 02.05.2019

Через загрозу потужного циклону місцева влада організувала евакуацію понад 800 тисяч мешканців узбережжя на сході країни. Також туристів попрохали залишити окремі регіони.
Доповідь AI: права людини, мачо в політиці та кампанія #MeToo

Доповідь AI: права людини, "мачо" в політиці та кампанія #MeToo 10.12.2018

До 70-річчя хартії ООН про права людини Amnesty International опублікувала щорічну доповідь. Особливе місце у ній посідає проблема дискримінації жінок у світі.
ООН: Геноцид рохінджа у М'янмі триває

ООН: Геноцид рохінджа у М'янмі триває 25.10.2018

В ООН занепокоєні тривалим насильством у М'янмі. Справу хочуть передати спецтрибуналові.
Канада позбавила лідерку М'янми почесного громадянства

Канада позбавила лідерку М'янми почесного громадянства 03.10.2018

Лідерку М'янми Аун Сан Су Чжі позбавили почесного громадянства Канади за її причетність до переслідуваннія народу рохінджа.
МКС відкрив попереднє розслідування щодо злочинів проти рохінджа

МКС відкрив попереднє розслідування щодо злочинів проти рохінджа 18.09.2018

У Міжнародному кримінальному суді відкрили попереднє розслідування щодо можливих злочинів під час депортації мусульман-рохінджа із М'янми до Бангладеш. В ООН закликали притягнути винних до відповідальності.
Лауреатка Нобелівської премії з М'янми схвалила вирок журналістам Reuters

Лауреатка Нобелівської премії з М'янми схвалила вирок журналістам Reuters 13.09.2018

Лауреатка Нобелівської премії з М'янми підтримала вердикт суду щодо двох журналістів агенції Reuters. Репортерів, котрі розслідували вбивства представників меншини рохінджа у М'янмі, засудили до 7 років ув'язнення.
У М'янмі засудили до семи років тюрми двох журналістів Reuters

У М'янмі засудили до семи років тюрми двох журналістів Reuters 03.09.2018

Двоє журналістів Reuters повинні провести сім років у в'язниці, постановив суд у М'янмі. Їх визнали винними у заволодінні секретними документами.

ООН вимагає відповідальності для військових М'янми за геноцид рохінджа

ООН вимагає відповідальності для військових М'янми за геноцид рохінджа 27.08.2018

Слідчі ООН закликали притягти до відповідальності військове командування М'янми за геноцид мусульман-рохінджа. Вони також критикують за бездіяльність главу уряду країни Аун Сан Су Чжі
ООН і уряд М'янми домовилися про заходи з репатріації рохінджа

ООН і уряд М'янми домовилися про заходи з репатріації рохінджа 06.06.2018

В ООН говорять про перший крок для повернення рохінджа до М'янми. Правозахисники зауважують, що умови поки несприятливі для повернення біженців.
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