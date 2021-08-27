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Рохінджа - етнічна група в М'янмі.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рохінджа". У М'янмі проживає понад один мільйон мусульман рохінджа. Впродовж багатьох десятиліть вони піддаються дискримінації в країні, де більшість населення становлять буддисти. Багато з рохінджа не мають паспортів і не вважаються громадянами М'янми. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Правозахисники з М'янми закликають Україну запровадити ембарго на постачання зброї армії, яка захопила владу в країні. У Києві з санкціями однак вагаються і від підписаних з М'янмою контрактів не відмовляються.