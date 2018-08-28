 Росія проведе масштабні військові навчання в Середземному морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2018

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Новини

Росія проведе масштабні військові навчання в Середземному морі

На тлі загострення протистояння між Росією і Заходом щодо сирійської провінції Ідліб, Москва проведе навчання в Середземному морі. У них візьмуть участь 25 кораблів та 30 літаків.

Російський фрегат Адмірал Ессен біля берегів Сирії (архівне фото)

Російський фрегат "Адмірал Ессен" біля берегів Сирії (архівне фото)

Міністерство оборони Росії з 1 по 8 вересня проведе "масштабні" військові навчання в Середземному морі. Про це відомство повідомило у четвер, 30 серпня, передає агенція "Інтерфакс". Навчання відбудуться за участю 25 кораблів і близько 30 військових літаків.

Зокрема в маневрах візьмуть участь кораблі Північного, Балтійського, Чорноморського флотів і Каспійської флотилії на чолі з ракетним крейсером "Маршал Устінов". Також Росія залучить стратегічні ракетоносці Ту-160, протичовнові літаки Ту-142МК та Іл-38, винищувачі Су-33 і літаки Су-30СМ морської авіації.

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Росія попереджає про ймовірне застосування хімічної зброї противниками режиму Асада у провінції Ідліб. Проте обґрунтованість доказів цього викликають сумніви. Експерти побачили у цьому ознаку слабкості РФ в Сирії. (28.08.2018)

США, Британія і Франція заявляють, що "будуть діяти", якщо в Сирії знову застосують хімзброю. Застереження пролунало у зв'язку з наступом сирійських військ на провінцію Ідліб. (22.08.2018)

У військовому відомстві зазначили, що через навчання в акваторії Середземного моря райони маневрів оголосять небезпечними для судноплавства та польотів.

Навчання відбудуться на тлі зростання напруги між Росією та Заходом через сирійську провінцію Ідліб, яка здебільшого перебуває під контролем повстанців, передає агенція Reuters. У середу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що бойовики в Ідлібі мають бути знищені. Крім того, днями ВМФ Росії посилив своє бойове угруповання в Середземному морі біля берегів Сирії.

Окрім того, з 11 по 15 вересня Росія проведе масштабні навчання "Схід-2018" за участю близько 300 тисяч військовослужбовців та 36 тисяч одиниць військової техніки. Вони стануть наймасштабнішими за останні майже 40 років.

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