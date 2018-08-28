Росія проведе масштабні військові навчання в Середземному морі

Міністерство оборони Росії з 1 по 8 вересня проведе "масштабні" військові навчання в Середземному морі. Про це відомство повідомило у четвер, 30 серпня, передає агенція "Інтерфакс". Навчання відбудуться за участю 25 кораблів і близько 30 військових літаків.

Зокрема в маневрах візьмуть участь кораблі Північного, Балтійського, Чорноморського флотів і Каспійської флотилії на чолі з ракетним крейсером "Маршал Устінов". Також Росія залучить стратегічні ракетоносці Ту-160, протичовнові літаки Ту-142МК та Іл-38, винищувачі Су-33 і літаки Су-30СМ морської авіації.

У військовому відомстві зазначили, що через навчання в акваторії Середземного моря райони маневрів оголосять небезпечними для судноплавства та польотів.

Навчання відбудуться на тлі зростання напруги між Росією та Заходом через сирійську провінцію Ідліб, яка здебільшого перебуває під контролем повстанців, передає агенція Reuters. У середу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що бойовики в Ідлібі мають бути знищені. Крім того, днями ВМФ Росії посилив своє бойове угруповання в Середземному морі біля берегів Сирії.

Окрім того, з 11 по 15 вересня Росія проведе масштабні навчання "Схід-2018" за участю близько 300 тисяч військовослужбовців та 36 тисяч одиниць військової техніки. Вони стануть наймасштабнішими за останні майже 40 років.