Росія похвалилася випробуванням турбіни Siemens у Криму

Міністерство енергетики Російської Федерації в п'ятницю, 29 червня, заявило, що провело перші випробування зробленої в Німеччині турбіни. Останню встановили на збудованій в анексованому Криму електростанції попри європейські санкції, які прямо забороняють це робити. Виробник Siemens неодноразово заявляв, що його ввели в оману щодо призначення установок, повідомляє Reuters.

Енергетичні експерти також прогнозували, що без фахівців з боку Siemens росіянам буде складно запустити турбіни та налаштувати необхідне для них програмне забезпечення. У заяві російського відомства, утім, зазначається, що нові турбіни вдало пройшли тест на одному з двох нових енергоблоків поблизу анексованого Сімферополя. Російська адміністрація також добудовує другу електростанцію поблизу Севастополя, де також використовуються німецькі турбіни. Запуск станцій очікується восени.

Карикатура Сергія Йолкіна

Скандал довкола поставок німецьких газотурбінних установок до Криму всупереч санкціям ЄС розгорівся влітку минулого року. Siemens звинувачує російські держкомпанії з групи "Технопромекспорт" в недотриманні умов договору. У відповідь на переміщення турбін Євросоюз запровадив проти трьох російських компаній і трьох фізичних осіб додаткові санкції. Арбітражний суд у Москві відмовив у задоволенні апеляції "Сіменс технології газових турбін" у справі про "кримські турбіни", німецький концерн вимагав повернути установки.

Дивитись відео 01:12 Now live 01:12 хв Поділитись Турбіни Siemens у Криму: ЄС запровадив нові санкції проти РФ (04.08.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2hixx Турбіни Siemens у Криму: ЄС запровадив нові санкції проти РФ (04.08.2017)