Росія похвалилася випробуванням турбіни Siemens у Криму

В анексованому Криму провели випробування турбіни Siemens. Росія готується запустити дві нові електростанції на відрізаному від української енергомережі півострові. Раніше німецькі претензії суд у Москві відкинув.
Міністерство енергетики Російської Федерації в п'ятницю, 29 червня, заявило, що провело перші випробування зробленої в Німеччині турбіни. Останню встановили на збудованій в анексованому Криму електростанції попри європейські санкції, які прямо забороняють це робити. Виробник Siemens неодноразово заявляв, що його ввели в оману щодо призначення установок, повідомляє Reuters.
Енергетичні експерти також прогнозували, що без фахівців з боку Siemens росіянам буде складно запустити турбіни та налаштувати необхідне для них програмне забезпечення. У заяві російського відомства, утім, зазначається, що нові турбіни вдало пройшли тест на одному з двох нових енергоблоків поблизу анексованого Сімферополя. Російська адміністрація також добудовує другу електростанцію поблизу Севастополя, де також використовуються німецькі турбіни. Запуск станцій очікується восени.
Скандал довкола поставок німецьких газотурбінних установок до Криму всупереч санкціям ЄС розгорівся влітку минулого року. Siemens звинувачує російські держкомпанії з групи "Технопромекспорт" в недотриманні умов договору. У відповідь на переміщення турбін Євросоюз запровадив проти трьох російських компаній і трьох фізичних осіб додаткові санкції. Арбітражний суд у Москві відмовив у задоволенні апеляції "Сіменс технології газових турбін" у справі про "кримські турбіни", німецький концерн вимагав повернути установки.
Арбітражний суд у Москві відмовив у задоволенні апеляції "Сіменс технології газових турбін" у справі про "кримські турбіни". (21.06.2018)
Після скандалу з нелегальним використанням Росією газових турбін Siemens в Криму російським компаніям доручили розробити власний аналог. Наскільки це реально і перспективно? DW запитала у німецьких машинобудівників. (26.04.2018)