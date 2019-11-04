 Росія поверне Україні кораблі, захоплені в Керченській протоці - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2019

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Росія поверне Україні кораблі, захоплені в Керченській протоці - ЗМІ

Переговори про повернення кораблів перебувають на фінальній стадії, повідомляє "Комерсант". Передача трьох суден повинна відбутися ще до саміту "нормандської четвірки", запланованого на 9 грудня.

Затримані українські кораблі в Керчі

Затримані в Керченській протоці українські кораблі (архівне фото)

Росія найближчим часом поверне Україні кораблі, затримані 25 листопада 2018 року в Керченській протоці, повідомляє в суботу, 16 грудня, видання "Комерсант" з посиланням на інформовані джерела. За словами співрозмовників видання, принципове рішення про повернення кораблів вже ухвалене. Їхня передача має відбутися ще до саміту в "нормандському форматі", запланованого на 9 грудня.

За цими даними, наразі Росія та Україна погоджують деталі стосовно місця і часу передачі трьох суден. За словами джерел "Коммерсанта", переговори, в яких беруть участь силові та зовнішньополітичні відомства двох країн, перебувають у фінальній стадії. Як повідомляється, повернення кораблів має відбутися не в порту, а в морі. Броньовані катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" доставлять трьома російськими буксирами в узгоджений сторонами пункт, де їх зустрінуть три українських буксири.

Українські кораблі повернуть разом зі штатним озброєнням, але без боєприпасів, пише ЗМІ. Особиста зброя українських моряків, а також рації і документи залишаться в Росії як речові докази у кримінальній справі, порушеній після інциденту в Керченській протоці.

Події в Керченській протоці

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники захопили в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також заарештували 24 моряків. ФСБ Росії порушила кримінальну справу та пред'явила усім українським морякам обвинувачення в незаконному перетині кордону. Усі моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

ЄС і США запровадили санкції щодо РФ за напад у Керченській протоці. А Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов'язав Росію протягом місяця звільнити моряків і повернути захоплені кораблі. У вересні Москва частково виконала цю вимогу: моряки повернулися на батьківщину в рамках узгодженого Росією і Україною обміну затриманими особами.

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