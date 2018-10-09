Росія не повернеться до ПАРЄ в січні 2019 року - генсек Ради Європи

Російська делегація не повернеться до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в січні наступного року. Про це в четвер, 11 жовтня, заявив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, йдеться в дописі в соціальній мережі Twitter у офіційному мікроблозі Ради Європи.

"Росія не повернеться в січні. (…) Вони не платитимуть за весь рік. Ми маємо розробити бюджет, що враховує цей факт", - зазначається в твіті.

Згідно зі статутом Ради Європи, в разі невиконання одним з її членів своїх фінансових зобов'язань комітет міністрів організації має право тимчасово позбавити права голосу його представництва в комітеті та в ПАРЄ до моменту виконання цих зобов'язань, нагадує інформагенція "Українські новини".

З квітня 2014 року Росія перебуває під санкціями ПАРЄ через анексію Криму та агресію на Донбасі. Накладені обмежувальні заходи передбачають призупинення права голосу російської делегації. На знак протесту з 2016 року Росія не бере участі в сесіях ПАРЄ.

Нагадаємо, 9 жовтня ПАРЄ відправила на доопрацювання проект резолюції технічного характеру, що теоретично міг би уможливити повернення російської делегації до складу ПАРЄ.