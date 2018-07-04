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Турбйорн Ягланд
Турбйорн Ягланд - норвезький політик, колишній генеральний секретар Ради Європи.
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Турбйорн Ягланд наполягає на поверненні Росії голосу в ПАРЄ
Турбйорн Ягланд наполягає на поверненні Росії голосу в ПАРЄ
Вихід Росії з Ради Європи може породити "нову лінію розлому" на континенті, застеріг Турбйорн Ягланд.
Політика
08.04.2019
8 квітня 2019 р.
Київ звернувся до Ради Європи через затримання татар у Криму
Київ звернувся до Ради Європи через затримання татар у Криму
Секретареві Ради Європи Турбйорна Ягланда повідомили про випадки масового затримання кримських татар.
Політика
27.03.2019
27 березня 2019 р.
Вибори в Раді Європи: четверо претендентів на посаду генсека
Вибори в Раді Європи: четверо претендентів на посаду генсека
Поборотися за посаду генерального секретаря Ради Європи вирішили четверо кандидатів.
Політика
11.01.2019
11 січня 2019 р.
Швабе: Збереження Росії в ПАРЄ - інструмент тиску на Москву
Швабе: Збереження Росії в ПАРЄ - інструмент тиску на Москву
Голова фракції соціалістів в ПАРЄ вважає, що збереження членства РФ у Раді Європи може стати важелем впливу на Кремль.
Політика
31.10.2018
31 жовтня 2018 р.
РФ не повернеться до ПАРЄ в січні 2019 року - Ягланд
РФ не повернеться до ПАРЄ в січні 2019 року - Ягланд
Бюджет ПАРЄ на наступний рік ухвалюватимуть без врахування росіян, повідомив генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд.
Політика
11.10.2018
11 жовтня 2018 р.
Генсек Ради Європи вимагає від РФ відновити сплату внесків
Генсек Ради Європи вимагає від РФ відновити сплату внесків
Росія має знову сплачувати внески до бюджету Ради Європи, наполягає генеральний секретар організації Турбйорн Ягланд.
Політика
04.07.2018
4 липня 2018 р.
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