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Турбйорн Ягланд

Турбйорн Ягланд - норвезький політик, колишній генеральний секретар Ради Європи.

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Докладно

Будівля Ради Європи в Страсбурзі

Турбйорн Ягланд наполягає на поверненні Росії голосу в ПАРЄ

Турбйорн Ягланд наполягає на поверненні Росії голосу в ПАРЄ

Вихід Росії з Ради Європи може породити "нову лінію розлому" на континенті, застеріг Турбйорн Ягланд.
Політика8 квітня 2019 р.
Рада Європи

Київ звернувся до Ради Європи через затримання татар у Криму

Київ звернувся до Ради Європи через затримання татар у Криму

Секретареві Ради Європи Турбйорна Ягланда повідомили про випадки масового затримання кримських татар.
Політика27 березня 2019 р.
Рада Європи

Вибори в Раді Європи: четверо претендентів на посаду генсека

Вибори в Раді Європи: четверо претендентів на посаду генсека

Поборотися за посаду генерального секретаря Ради Європи вирішили четверо кандидатів.
Політика11 січня 2019 р.
Франк Швабе

Швабе: Збереження Росії в ПАРЄ - інструмент тиску на Москву

Швабе: Збереження Росії в ПАРЄ - інструмент тиску на Москву

Голова фракції соціалістів в ПАРЄ вважає, що збереження членства РФ у Раді Європи може стати важелем впливу на Кремль.
Політика31 жовтня 2018 р.
Делегація РФ не повернеться до ПАРЄ у січні

РФ не повернеться до ПАРЄ в січні 2019 року - Ягланд

РФ не повернеться до ПАРЄ в січні 2019 року - Ягланд

Бюджет ПАРЄ на наступний рік ухвалюватимуть без врахування росіян, повідомив генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд.
Політика11 жовтня 2018 р.
Турбйорн Ягланд вимагає, щоб Росія поновила сплату внесків до бюджету Ради Європи

Генсек Ради Європи вимагає від РФ відновити сплату внесків

Генсек Ради Європи вимагає від РФ відновити сплату внесків

Росія має знову сплачувати внески до бюджету Ради Європи, наполягає генеральний секретар організації Турбйорн Ягланд.
Політика4 липня 2018 р.
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