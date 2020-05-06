Росія - на третьому місці у світі за кількістю заражень коронавірусом

У Росії за добу зареєстровано 11 656 нових випадків зараження коронавірусом, при цьому загальна кількість заражених у країні перевищила 221 тисячу осіб, а померло від COVID-19 уже понад дві тисячі хворих. Про це в понеділок, 11 травня, повідомив оперативний штаб у Москві.

За його даними, 46,5 відсотка виявлених за останню добу заражених не мали клінічних проявів хвороби. За добу в Росії одужали 5,5 тисячі осіб, а за весь період епідемії у країні - майже 40 тисяч людей.

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Таким чином Росія за кількістю випадків зараження обігнала Великобританію, у якій від початку пандемії COVID-19 зареєстровано 220,5 тисячі випадків, та Італію з 219 тисячами хворих.

Найбільше ж заражень коронавірусом у світі, за даними Університету Джонса Хопкінса, зареєстровано в США - 1,3 мільйона випадків. На другому місці - Іспанія (224 тисячі). Росія, обійшовши Великобританію та Італію, вийшла на третє місце. Загальна кількість заражень у світі вже перевищила чотири мільйони випадків.

Нагадаємо, що 11 травня в низці країн Європи були послаблені запроваджені через пандемію COVID-19 карантинні обмеження.