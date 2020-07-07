Росія наклала вето в РБ ООН на резолюцію про гуманітарну допомогу Сирії

Росія та Китай наклали вето в Раді Безпеки ООН на висунутий Німеччиною та Бельгією проєкт резолюції про роботу Місії ООН з транскордонної гуманітарної допомоги Сирії. Голосування відбулося у вівторок, 7 липня.
Німеччина та Бельгія пропонували подовжити на рік чинний зараз механізм з постачання до Сирїі допомоги через два пропускні пункти на турецько-сирійському кордоні. Вето для Німеччини виявилося "тим більш незрозумілим, враховуючи що наданий текст уже був компромісом", вказала представниця міністерства закордонних справ ФРН. 13 з 15 держав-членів РБ ООН схвалили німецько-бельгійський проєкт.
Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя натомість заявив, що транскордонний механізм надання допомоги чаc "поступово згортати", оскільки за останні шість років "значно скоротилася непідконтрольна уряду Сирії територія". Замість цього Росія хоче висунути свій варіант резолюції, згідно з яким допомогу постачатимуть лише через один пропускний пункт на кордоні Сирії з Туреччиною - "Баб-ель-Хава", повідомив Небензя. Москву не влаштовує цей проєкт, оскільки так гуманітарна допомога надходить у ті райони, які не контролює Дамаск. Це вже 15-те вето, яке Росія накладає з початку війни в Сирії.
Гуманітарна допомога для населення Сирії
Чинна резолюція ООН була прийнята в 2014 році й кілька разів подовжувалася. Спочатку вона дозволяла колонам з гуманітарною допомогою перетинати чотири прикордонні пункти Сирії (два з турецького боку, по одному - з іракського та йорданського) без згоди сирійської влади. Так міжнародні організації могли постачати допомогу в контрольовані повстанцями регіони. Однак під тиском Москви число пропускних пунктів скоротилося до двох. Дія резолюції спливає 10 липня.
Нагадаємо, що 7 липня незалежна міжнародна комісія заявила, що сирійські урядові війська, підтримувані повітряно-космічними силами (ПКС) Росії, систематично завдавали ударів по десятках лікарень, шкіл і ринків у районах провінції Ідліб на північному сході країни, які контролювала сирійська збройна опозиція. Завдання таких масштабних, невибіркових ударів, які призводять до масової загибелі серед цивільних, комісія прирівняла до воєнних злочинів.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Загострення в Ідлібі
У провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару 27 лютого загинули щонайменше 33 турецьких військових, що там дислокувались. Туреччина, котра підтримує у сирійському конфлікті повстанців, у відповідь атакувала позиції урядових військ Сирії, які підтримує Росія. 28 лютого НАТО проведе екстрену нараду щодо ситуаціїв Ідлібі.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії
У Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку ввечері 27 лютого глава МЗС Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні в Ідлібі воєнних злочинів. Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарнях та школах.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Безладні бомбардування
Велика кількість російських і сирійських повітряних та артилерійських обстрілів по таборах переміщених осіб, лікарнях та школах "свідчать про те, що вони не можуть бути випадковими", заявив речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл. Цього року його відомство зафіксувало 299 загиблих серед цивільних осіб, більшість з яких загинули саме внаслідок дій уряду Сирії та його союзників.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Сирійські родини масово тікають з Ідлібу
Башар Асад наполягає, що його війська борються з терористами. Однак, за словами координатора ООН з гуманітарних та надзвичайних питань Марка Лоукока, насильство, що вчиняється, спричиняє масові переселення цивільних, що можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Обличчям цих страждань стають діти.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Найбільша масова втеча з часів Другої світової війни
За даними ООН, тільки від початку грудня 2019 року через ескалацію бойових дій домівки в Ідлібі залишили майже 900 тисяч людей. 80 відсотків з них - жінки і діти. 300 тисяч цивільних втекли з охопленого насильством регіону від початку лютого. Це є найбільшою масовою втечею мирного населення з часів Другої світової війни.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Смертельна температура
За температури, яка досягає -7 градусів за Цельсієм у засніжених таборах для переміщених осіб поблизу кордонів Туреччини, уже загинули семеро дітей. Міжнародна організація "Врятуйте дітей" заявляє, що люди спалюють все підряд, щоб зігрітися. В організації попередили, що кількість загиблих може зрости.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Дорога в нікуди
25 лютого внаслідок авіаударів урядових військ по провінції Іліб загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких 8 дітей. Війська Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. У ці дні сирійські війська захопили 18 сіл та міст поблизу Кафранбеля. Люди вимушені тікати.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
В пошуках безпеки
В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Немає виходу
Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.
Автор: Олександр Куницький