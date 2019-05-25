Росія маніпулює виконанням рішення трибуналу ООН з морського права - МЗС України

Москва запропонувала Києву продовжити кримінальне переслідування українських моряків відповідно до законодавства РФ. До 25 червня Росія мала повідомити трибуналу ООН про виконання його рішення.
Мінстерство закордонних справ Росії запропонувало МЗС України надати письмові гарантії участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. Про це в середу, 26 червня, повідомляє зовнішньополітичне відомство України, посилаючись на ноту МЗС РФ, отриману напередодні.
За повідомленням пресслужби МЗС України, ця пропозиція Росії є "цинічною", "неприйнятною" і "такою, що загострює спір між Україною та Росією стосовно імунітетів військових кораблів". Як зазначила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль на своїй сторінці у Facebook, "РФ продовжує маніпулювати своїм розумінням наказу (трибуналу. - Ред.) і далі незаконно утримує українських моряків та військові кораблі".
Про ноту, отриману з Москви, Київ уже проінформував Міжнародний трибунал ООН з морського права. Українська сторона вимагає від Росії без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу й невідкладно звільнити 24 українських моряків.
Як повідомлялося, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, яким зобов'язав Російську Федерацію звільнити три українських кораблі та 24 українських моряків, захоплених у районі Керченської протоки в листопаді 2018 року, й дозволити їм повернутися в Україну.
Трибунал зобов'язав РФ доповісти про виконання цього рішення до 25 червня 2019 року, а також зобов'язав Україну та РФ утриматися від будь-яких дій, які можуть погіршити або продовжити спір.
Нагадаємо, 16 квітня МЗС України звернувся до Міжнародного трибуналу з морського права із запитом для застосування примусових заходів щодо Росії задля звільнення українських моряків, захоплених РФ в листопаді 2018 року. Тоді російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Суд в анексованому Криму арештував 24-х українських моряків цих суден до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву, згодом арешт продовжували. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині її кордону.