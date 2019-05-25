 Росія маніпулює виконанням рішення трибуналу ООН з морського права - МЗС України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2019

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Росія маніпулює виконанням рішення трибуналу ООН з морського права - МЗС України

Москва запропонувала Києву продовжити кримінальне переслідування українських моряків відповідно до законодавства РФ. До 25 червня Росія мала повідомити трибуналу ООН про виконання його рішення.

Інцидент у Керченській протоці, внаслідок якого РФ захопила українських моряків

Інцидент у Керченській протоці, внаслідок якого РФ захопила українських моряків

Мінстерство закордонних справ Росії запропонувало МЗС України надати письмові гарантії участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. Про це в середу, 26 червня, повідомляє зовнішньополітичне відомство України, посилаючись на ноту МЗС РФ, отриману напередодні.

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Виконання РФ ухвали Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом реальної готовності з боку керівництва РФ припинити конфлікт з Україною, вважає Зеленський. (25.05.2019)

Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію повернути Україні три кораблі та відпустити на волю 24 українських моряків. (25.05.2019)

За повідомленням пресслужби МЗС України, ця пропозиція Росії є "цинічною", "неприйнятною" і "такою, що загострює спір між Україною та Росією стосовно імунітетів військових кораблів". Як зазначила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль на своїй сторінці у Facebook, "РФ продовжує маніпулювати своїм розумінням наказу (трибуналу. - Ред.) і далі незаконно утримує українських моряків та військові кораблі".

Про ноту, отриману з Москви, Київ уже проінформував Міжнародний трибунал ООН з морського права. Українська сторона вимагає від Росії без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу й невідкладно звільнити 24 українських моряків.

Як повідомлялося, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, яким зобов'язав Російську Федерацію звільнити три українських кораблі та 24 українських моряків, захоплених у районі Керченської протоки в листопаді 2018 року, й дозволити їм повернутися в Україну.

Трибунал зобов'язав РФ доповісти про виконання цього рішення до 25 червня 2019 року, а також зобов'язав Україну та РФ утриматися від будь-яких дій, які можуть погіршити або продовжити спір.

Нагадаємо, 16 квітня МЗС України звернувся до Міжнародного трибуналу з морського права із запитом для застосування примусових заходів щодо Росії задля звільнення українських моряків, захоплених РФ в листопаді 2018 року. Тоді російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Суд в анексованому Криму арештував 24-х українських моряків цих суден до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву, згодом арешт продовжували. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині її кордону.

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