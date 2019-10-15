Росія застерігає щодо втечі терористів з сирійських в'язниць

Росія застерігає щодо втечі терористів з сирійських таборів через наступ турецьких військ. Про це у понеділок, 21 жовтня, заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. "Ми дуже сподіваємося, що ті кроки, які робляться зараз, - нашу взаємодію і з нашими турецькими, і з американськими колегами - все-таки дозволять не знизити, а підвищити рівень безпеки і стабільності в цьому регіоні. А ті події, які відбуваються останніми днями, на жаль, наводять нас на не найоптимістичніші думки", - зазначив він, передає агенція "Інтерфакс".

За словами Шойгу, зараз близько 12 в'язниць та вісім таборів біженців на півночі Сирії залишились без охорони, і бойовики стали "розтікатися". "Куди вони підуть далі - цього ніхто не знає. Але на сьогоднішньому короткому, тактичному етапі співпраці, на наш погляд, це проблема, яка потребує негайного вирішення. І не тільки на рівні "Росія - Туреччина - США", - сказав Шойгу.

Як повідомлялось, зараз між Туреччиною, яка 9 жовтня почала наступ на півночі Сирії, та курдськими формуваннями триває перемир'я. Втім, обидві сторони заявляють про його порушення. Згідно з домовленостями, збройні формування сирійських курдів упродовж п'яти діб мають відступити на більш ніж 30 кілометрів від сирійсько-турецького кордону. Звільнений від курдів район опиниться під контролем Туреччини як "зона безпеки".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що сирійські курди мають звільнити усю ділянку сирійсько-турецького кордону на схід від річки Євфрат аж до кордону Іраку, що завдовжки майже 440 кілометрів. Водночас представник США зазначив, що домовленість стосується ділянки кордону завдовжки 120 кілометрів. Речник Ердогана підтвердив, що у домовленості йдеться про ділянку довжиною 120 кілометрів, однак Анкара прагне більшої території для "зони безпеки".