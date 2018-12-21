Росія запровадила ембарго на алкоголь, олію і солодощі з України

Росія запровадила ембарго на сільськогосподарські товари і сировину з України, зокрема, щодо алкогольних напоїв, олії та солодощів. Відповідне рішення ухвалив уряд РФ в суботу, 29 грудня.

Так, Росія заборонила ввезення з України пшениці, солодового пива, соняшникової, сафлорової, бавовняної олії. Крім того, до переліку заборонених до ввезення продовольчих товарів потрапили, зокрема, ікра осетрових і її замінники, консервовані овочі, фрукти, горіхи, джеми, фруктове желе, мармелад, фруктове або горіхове пюре, фруктові та овочеві соки.

У списку також опинилися кондитерські вироби з цукру без вмісту какао, шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао, хліб, борошняні кондитерські вироби, тістечка, печиво та інші хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби. Крім того, заборонені поставки вин, включаючи кріплені, етилового спирту, спиртових настоянок, лікерів та інших спиртних напоїв. Також Росія заборонила ввезення потужних газових турбін, вироблених або відправлених з території України, зробивши виняток для турбін цивільних літаків.

Заборона на поставки українських товарів стало відповіддю на санкції з боку України. "Це захід у відповідь на санкційні обмеження з боку України", - написав прем'єр РФ Дмитро Медведєв на своїй сторінці в Twitter. Уряд Росії може ухвалити рішення про скасування введених спеціальних економічних заходів, якщо Україна скасує обмежувальні заходи, запроваджені раніше відносно конкретних російських товарів, повідомила прес-служба російського уряду.

Нагадаємо, що в Росії з початку 2016 року діє заборона на поставки низки продовольчих товарів з України, включаючи м'ясо, м'ясні продукти, молоко і молочні продукти, рибу та рибну продукцію, овочі і фрукти, сіль.