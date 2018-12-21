 Росія запровадила ембарго на алкоголь, олію і солодощі з України | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.12.2018

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Економіка

Росія запровадила ембарго на алкоголь, олію і солодощі з України

У відповідь на економічні санкції, запроваджені Києвом щодо Росії, Москва вдалася до торговельного ембарго на продовольчі товари, а також деякі промислові товари і сировину з України.

Продукти з України - тепер нон грата в РФ

Продукти з України - тепер "нон грата" в РФ

Росія запровадила ембарго на сільськогосподарські товари і сировину з України, зокрема, щодо алкогольних напоїв, олії та солодощів. Відповідне рішення ухвалив уряд РФ в суботу, 29 грудня.

Так, Росія заборонила ввезення з України пшениці, солодового пива, соняшникової, сафлорової, бавовняної олії. Крім того, до переліку заборонених до ввезення продовольчих товарів потрапили, зокрема, ікра осетрових і її замінники, консервовані овочі, фрукти, горіхи, джеми, фруктове желе, мармелад, фруктове або горіхове пюре, фруктові та овочеві соки.

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Новина про те, що у першому півріччі 2018 року Росія стала лідером з інвестицій, спричинила хвилю обурення частини українського суспільства. Проте статистика Держстату насправді свідчить про протилежне. (31.08.2018)

Згідно з оприлюдненим в Україні оновленим переліком санкцій, обмежувальні заходи поширюються на 1748 юридичних та 756 фізичних осіб. Серед них зокрема такі олігархи, як Олег Дерипаска, а також агентство "РИА Новости". (24.05.2018)

У списку також опинилися кондитерські вироби з цукру без вмісту какао, шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао, хліб, борошняні кондитерські вироби, тістечка, печиво та інші хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби. Крім того, заборонені поставки вин, включаючи кріплені, етилового спирту, спиртових настоянок, лікерів та інших спиртних напоїв. Також Росія заборонила ввезення потужних газових турбін, вироблених або відправлених з території України, зробивши виняток для турбін цивільних літаків.

Заборона на поставки українських товарів стало відповіддю на санкції з боку України. "Це захід у відповідь на санкційні обмеження з боку України", - написав прем'єр РФ Дмитро Медведєв на своїй сторінці в Twitter. Уряд Росії може ухвалити рішення про скасування введених спеціальних економічних заходів, якщо Україна скасує обмежувальні заходи, запроваджені раніше відносно конкретних російських товарів, повідомила прес-служба російського уряду.

Нагадаємо, що в Росії з початку 2016 року діє заборона на поставки низки продовольчих товарів з України, включаючи м'ясо, м'ясні продукти, молоко і молочні продукти, рибу та рибну продукцію, овочі і фрукти, сіль.

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