Росія закликає Україну до прямих переговорів з "ДНР" і "ЛНР"

Російські представники закликали Україну до початку проведення прямих переговорів із бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" щодо закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України. Про це заявив представник РФ у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Борис Гризлов після зустрічі у вівторок, 12 листопада.

За його словами, російська делегація звернула увагу, що 31 грудня 2019 року закінчується термін дії українського закону про особливий статус Донбасу.

"Російська делегація закликала київську сторону забезпечити продовження дії цього закону, а також почати діалог з представниками Донбасу в політичній підгрупі про поправки до цього закону, необхідних для імплементації формули Штайнмаєра. А в подальшому - узгодити ці поправки в контактній групі", - цитує його агенція "Інтерфакс".

У свою чергу, речниця представника України у ТКГ експрезидента Леоніда Кучми Дарка Оліфер оголосила, що на останньому засіданні групи були зняті всі перешкоди для проведення зустрічі у "Нормандському форматі".

"Сьогодні на засіданні Тристоронньої контактної групи було знято всі перешкоди на шляху до зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні - розведення сил та засобів в районі населених пунктів Золоте, Петрівське та Станиця Луганська стало останніми кроками в цьому напрямку", - написала вона у соцмережі Facebook.

Як стверджує Оліфер, "проведення зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки найближчим часом прискорить вирішення всіх актуальних питань з врегулювання конфлікту".

Нагадаємо, що Росія називала розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському, а також погодження "формули Штайнмаєра" умовами для проведення саміту в "нормандському форматі".