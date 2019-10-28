 Росія закликає Україну до прямих переговорів з ″ДНР″ і ″ЛНР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2019

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Новини

Росія закликає Україну до прямих переговорів з "ДНР" і "ЛНР"

Росія на зустрічі ТКГ в Мінську закликала Україну почати вести прямі переговори з бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" та подовжити дію закону про особливий статус Донбасу.

Борис Гризлов

Борис Гризлов (фото з архіву)

Російські представники закликали Україну до початку проведення прямих переговорів із бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" щодо закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України. Про це заявив представник РФ у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Борис Гризлов після зустрічі у вівторок, 12 листопада.

За його словами, російська делегація звернула увагу, що 31 грудня 2019 року закінчується термін дії українського закону про особливий статус Донбасу.

DW.COM

Конкретні терміни проведення саміту в "нормандському форматі" можна буде обговорювати після того, як зрушиться процес у розведенні сил в населених пунктах Золоте та Петрівське, наголошують у Кремлі. (10.10.2019)

У Кремлі продовжують наполягати, що розведення сил на Донбасі є передумовою для проведення саміту в "нормандському форматі". За словами речника Путіна, у Москві стежили за поїздкою Володимира Зеленського на Донбас. (28.10.2019)

Анґела Меркель і Володимир Путін під час телефонної розмови обговорили підготовку до саміту "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі. (11.11.2019)

"Російська делегація закликала київську сторону забезпечити продовження дії цього закону, а також почати діалог з представниками Донбасу в політичній підгрупі про поправки до цього закону, необхідних для імплементації формули Штайнмаєра. А в подальшому - узгодити ці поправки в контактній групі", - цитує його агенція "Інтерфакс".

У свою чергу, речниця представника України у ТКГ експрезидента Леоніда Кучми Дарка Оліфер оголосила, що на останньому засіданні групи були зняті всі перешкоди для проведення зустрічі у "Нормандському форматі".

"Сьогодні на засіданні Тристоронньої контактної групи було знято всі перешкоди на шляху до зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні - розведення сил та засобів в районі населених пунктів Золоте, Петрівське та Станиця Луганська стало останніми кроками в цьому напрямку", - написала вона у соцмережі Facebook.

Як стверджує Оліфер, "проведення зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки найближчим часом прискорить вирішення всіх актуальних питань з врегулювання конфлікту".

Нагадаємо, що Росія називала розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському, а також погодження "формули Штайнмаєра" умовами для проведення саміту в "нормандському форматі". 

Дивитись відео 05:40

Розведення військ у Золотому: жовтий режим, сіра зона та надія на мир (06.11.2019)

Посилання в інтернеті

Facebook-сторінка Дарки Оліфер

Аудіо й відео до теми

Розведення військ у Золотому: жовтий режим, сіра зона та надія на мир (06.11.2019)  

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