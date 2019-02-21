Росія відповіла Україні нотою на намір не подовжувати Великий договір про дружбу

Міністерство закордонних справ України через півроку після заяви Києва про намір не продовжувати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією отримало ноту від російського МЗС. Про це у вівторок, 12 березня, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Отримали від МЗС РФ ноту у відповідь на нашу заяву про намір не продовжувати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, яку ми направили ще 21 вересня 2018 року. Як бачите, з відповіддю вони не забарилися: через майже шість місяців і на 12 сторінок", - написав Клімкін на сторінці у Facebook.

За його словами, всі 12 сторінок - про те, що "нібито лише Україна систематично порушувала договір". Наприклад, у ноті йдеться про те, що Угода про Асоціацію між Україною та ЄС, як вважають у МЗС РФ, - "грубе порушення". "Як і все, що ми робимо, щоб бути більш демократичними, європейськими і, врешті-решт, по-справжньому незалежними. Значить, все робимо правильно", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, що Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між РФ і Україною (Великий договір) закріплював принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності наявних кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одне одного. Його було укладено 31 травня 1997 року терміном на 10 років (із подальшою автоматичною пролонгацією документа, якщо сторони не висловляться проти). Верховна Рада України ратифікувала документ 14 січня 1998 року, Держдума Росії - 25 грудня 1998 року. Договір набув чинності 1 квітня 1999 року (з моменту обміну ратифікаційними грамотами).

Згідно з договором, його дія автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить про своє бажання припинити його дію не менше ніж за шість місяців до завершення чергового десятирічного періоду. Відлік першого десятирічного періоду розпочинався з дати набуття договором чинності (з 1 квітня 1999 року) і завершувався 1 квітня 2009 року. Тоді жодна зі сторін не виявила бажання припинити дію договору до 1 жовтня 2008 року, тому його дія автоматично продовжилася на наступний десятирічний період.

Проте 6 грудня 2018 року народні депутати України схвалили припинення дії цього договору. Як зазначається в законі про припинення дії, вчинивши збройну агресію проти України, Росія порушила Договір про дружбу, співробітництво і партнерство. 10 грудня президент України Петро Порошенко підписав закон про припинення з 1 квітня 2019 року дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.