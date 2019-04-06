 Росія відмовилась від участі у суді щодо українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2019

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Новини

Росія відмовилась від участі у суді щодо українських моряків

Слухання Міжнародного трибуналу щодо українських моряків заплановані на 10 травня і відбудуться без участі Росії, яка повідомила суд про свою відмову брати в них участь.

Українські моряки у суді в Москві (архівне фото)

Українські моряки у суді в Москві (архівне фото)

Представники Росії відмовилися брати участь у слуханні Міжнародного трибуналу з морського права за позовом України у справі про імунітет українських військових кораблів і членів їхніх екіпажів. Як зазначається у судовому документі, датованому четвергом, 2 травня, про своє рішення не брати участь у слуханні суд наприкінці квітня повідомило посольство Росії в Німеччині.

"Послідовна відмова Росії брати участь у слуханнях не зменшує легітимності справи щодо звільнення наших моряків, і слухання відбудуться, як заплановано, - 10 травня 2019 року в Гамбурзі", - прокоментувала цю інформацію заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль у п'ятницю, 3 травня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

DW.COM

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Представниця дипломатичного відомства України наголосила, що українська сторона вимагає негайного звільнення моряків, посилаючись при цьому на Конвенцію ООН з морського права. Зеркаль додала, що рішення трибуналу має бути ухвалене вже до кінця травня.

Нагадаємо, що 16 квітня міністерство закордонних справ України звернулося до Міжнародного трибуналу з морського права із запитом для застосування примусових заходів щодо Росії задля звільнення українських моряків, захоплених РФ в листопаді 2018 року. Тоді російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Суд в анексованому Криму арештував 24-х українських моряків цих суден до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву, згодом арешт продовжували.

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