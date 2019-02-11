 Росія все ж розраховує спостерігати за виборами в Україні в складі місії ОБСЄ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Росія все ж розраховує спостерігати за виборами в Україні в складі місії ОБСЄ

Попри те, що український парламент заборонив представникам РФ спостерігати за виборами в Україні, Москва хоче направити для цього своїх кандидатів до короткострокової місії ОБСЄ.

Під час голосування на виборах президента України в 2014 році

Під час голосування на виборах президента України в 2014 році

Росія направить своїх кандидатів до складу короткострокової місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ для спостереження за виборами президента України. "Російські кандидатури до складу короткострокового компонента місії будуть направлені до БДІПЛ відповідно до отриманого запрошення", - повідомило у середу, 13 лютого, міністерство закордонних справ РФ. Відповідний запит від БДІПЛ ОБСЄ надійшов до російського МЗС 12 лютого.

У міністерстві сподіваються, що російським кандидатам будуть "надані всі необхідні умови для виконання функцій міжнародного спостереження". МЗС РФ нагадало, що раніше ЦВК України відхилила заявки, подані БДІПЛ на акредитацію двох довгострокових спостерігачів від Росії в складі цієї місії. Через це їхнє відрядження було скасовано.

"Попри це російська сторона має намір використати своє право брати участь у міжнародному спостереженні за виборами в іншій державі-учасниці ОБСЄ, в даному випадку в Україні", - наголошує МЗС РФ. Члени довгострокової місії відстежують весь перебіг виборчого процесу до, під час і після виборів. Короткострокові спостерігачі здійснюють моніторинг безпосередньо в день голосування.

Тим часом Центральна виборча комісія зареєструвала 90 офіційних спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ на виборах президента України. Загалом станом на 13 лютого було зареєстровано 226 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав.

Раніше спікер БДІПЛ Томас Раймер наголосив, що БДІПЛ дотримується усталеної практики для президентських виборів в Україні, як і для решти місій зі спостереження за виборами. Він пообіцяв направити запрошення всім 56 державам-учасницям ОБСЄ для надання короткострокових спостерігачів.

За даними глави місії спостерігачів за виборами в Україні БДІПЛ ОБСЄ Пітера Тейлера, команда спостерігачів, котрі працюватимуть на короткостроковій основі, має прибути за кілька днів до виборів. Він зазначив, що місія з оцінки потреб рекомендувала 750 спостерігачів на короткостроковій основі.

DW.COM

У Верховній Раді України зареєстрований законопроект про недопуск на вибори пов'язаних з Росією спостерігачів. В ОБСЄ висловлюють занепокоєння цією ініціативою. (06.02.2019)

Чинний голова ОБСЄ, очільник МЗС Словаччини Лайчак висловив жаль щодо заборони України спостерігати за виборами громадянам РФ. Глава МЗС України Клімкін запропонував поставити в дискусії крапку. (09.02.2019)

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, яким заборонила громадянам Російської Федерації та особам, запропонованим російською стороною, бути офіційними спостерігачами на президентських, парламентських і місцевих виборах в Україні. Згідно з документом, офіційним спостерігачем від іноземних держав і міжнародних організацій не може бути громадянин або підданий держави, яку Верховна Рада визнала державою-агресором або державою-окупантом. Крім того, спостерігачем не зможе бути особа, запропонована державою-агресором або державою-окупантом.

БДІПЛ висловило жаль з приводу рішення української влади, яка відмовила громадянам Росії в участі у місії БДІПЛ зі спостереження за президентськими виборами в Україні. В ОБСЄ це рішення назвали безпрецедентним. 

Дивитись відео 01:11
Now live
01:11 хв

Рейтинги перед виборами: як нас дурять соціологічні опитування (22.01.2019)

Аудіо й відео до теми

Рейтинги перед виборами: як нас дурять соціологічні опитування (22.01.2019)  

Також за темою

Symbolbild OSZE Wahlen Ukraine

Російські спостерігачі на виборах в Україні: між нацбезпекою та іміджем 06.02.2019

У Верховній Раді України зареєстрований законопроект про недопуск на вибори пов'язаних з Росією спостерігачів. В ОБСЄ висловлюють занепокоєння цією ініціативою.

Rada-Gesetz über Donbass-Politik

Верховна Рада заборонила представникам РФ спостерігати за виборами в Україні 07.02.2019

Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє, щоб спостерігачами на виборах усіх рівнів в Україні були представники "держави-агресора".

Wahl in der Ukraine Hohe Wahlbeteiligung

Росія не буде відправляти спостерігачів на вибори в Україну 08.02.2019

У МЗС Росії пояснили, що не відправлятимуть на вибори в Україну своїх спостерігачів, яким відмовили в акредитації, з "міркувань безпеки". Москва закидає Києву "грубі порушення" міжнародних зобов'язань.

Реклама

Докладно

Вшанування пам'яті жертв Фойб в Італії, фото з архіву

Націоналістичні заяви з Італії лякають її сусідів

Заяви голови Європарламенту італійця Антоніо Таяні викликали обурення у Словенії та Хорватії. 

Як німці заощаджують і чому люблять готівку?

Німці й гроші: чому люблять готівку і як заощаджують?(відео)

Економних німців називають Sparfuchs - "ощадлива лисиця". Це не означає, що німці скупі, але вони люблять заощаджувати.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  