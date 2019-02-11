Росія все ж розраховує спостерігати за виборами в Україні в складі місії ОБСЄ

Росія направить своїх кандидатів до складу короткострокової місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ для спостереження за виборами президента України. "Російські кандидатури до складу короткострокового компонента місії будуть направлені до БДІПЛ відповідно до отриманого запрошення", - повідомило у середу, 13 лютого, міністерство закордонних справ РФ. Відповідний запит від БДІПЛ ОБСЄ надійшов до російського МЗС 12 лютого.

У міністерстві сподіваються, що російським кандидатам будуть "надані всі необхідні умови для виконання функцій міжнародного спостереження". МЗС РФ нагадало, що раніше ЦВК України відхилила заявки, подані БДІПЛ на акредитацію двох довгострокових спостерігачів від Росії в складі цієї місії. Через це їхнє відрядження було скасовано.

"Попри це російська сторона має намір використати своє право брати участь у міжнародному спостереженні за виборами в іншій державі-учасниці ОБСЄ, в даному випадку в Україні", - наголошує МЗС РФ. Члени довгострокової місії відстежують весь перебіг виборчого процесу до, під час і після виборів. Короткострокові спостерігачі здійснюють моніторинг безпосередньо в день голосування.

Тим часом Центральна виборча комісія зареєструвала 90 офіційних спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ на виборах президента України. Загалом станом на 13 лютого було зареєстровано 226 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав.

Раніше спікер БДІПЛ Томас Раймер наголосив, що БДІПЛ дотримується усталеної практики для президентських виборів в Україні, як і для решти місій зі спостереження за виборами. Він пообіцяв направити запрошення всім 56 державам-учасницям ОБСЄ для надання короткострокових спостерігачів.

За даними глави місії спостерігачів за виборами в Україні БДІПЛ ОБСЄ Пітера Тейлера, команда спостерігачів, котрі працюватимуть на короткостроковій основі, має прибути за кілька днів до виборів. Він зазначив, що місія з оцінки потреб рекомендувала 750 спостерігачів на короткостроковій основі.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, яким заборонила громадянам Російської Федерації та особам, запропонованим російською стороною, бути офіційними спостерігачами на президентських, парламентських і місцевих виборах в Україні. Згідно з документом, офіційним спостерігачем від іноземних держав і міжнародних організацій не може бути громадянин або підданий держави, яку Верховна Рада визнала державою-агресором або державою-окупантом. Крім того, спостерігачем не зможе бути особа, запропонована державою-агресором або державою-окупантом.

БДІПЛ висловило жаль з приводу рішення української влади, яка відмовила громадянам Росії в участі у місії БДІПЛ зі спостереження за президентськими виборами в Україні. В ОБСЄ це рішення назвали безпрецедентним.