Росія ветувала ініційовану ФРН резолюцію ООН про припинення вогню в Ідлібі

Росія та Китай у четвер, 19 вересня, ветували резолюцію ФРН, Бельгії і Кувейту щодо припинення вогню в сирійській провінції Ідліб, повідомляє агенція АР. Резолюція також містила заклик щодо дотримання міжнародного гуманітарного законодавства під час антитерористичної діяльності.

Утім, на думку постійного представника РФ в ООН Василя Небензі, метою цієї резолюції був "порятунок міжнародних терористів, які закріпилися в Ідлібі, від остаточної їхньої поразки".

Натомість постпред Німеччини в ООН Крістоф Гойсген (Christoph Heusgen) наголосив, що країни, які підтримують цю гуманітарну резолюцію, "займають жорстку позицію щодо боротьби з тероризмом", але наполягають, що операції повинні забезпечувати захист цивільних осіб, як того вимагає міжнародне законодавство.

Згодом також був відхилениий проєкт резолюції РФ, який пропонував продовжити бойові дії проти осіб або груп, які мають "зв'язки з терористичними угрупованнями". Таке формулювання було неприйнятним для західних країн, бо "залишає місце для інтерпретації та дозволило б сирійським і російським військам продовжувати завдавати авіаудари", раніше зауважило агентство AFP.

Нагадаємо, наприкінці квітня цього року урядові війська Сирії разом з їхніми союзниками, серед яких і Росія, почали масований наступ у провінціях Ідліб і Хама.

За даними активістів, в результаті авіаударів загинули понад 960 мирних жителів, також були пошкоджені школи та медичні установи. Ще понад 400 тисяч осіб залишили ці регіони, щоб врятуватися від бойових дій, відзначають в ООН.