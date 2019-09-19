 Росія ветувала ініційовану ФРН резолюцію ООН про припинення вогню в Ідлібі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2019

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Новини

Росія ветувала ініційовану ФРН резолюцію ООН про припинення вогню в Ідлібі

РФ і Китай ветували резолюцію про припинення вогню в Ідлібі, яку підтримала більшість членів Рабезу ООН. Вона містила вимогу щодо дотримання міжнародного гуманітарного законодавства під час антитерористичної діяльності.

Росія ветувала ініційовану ФРН резолюцію ООН щодо припинення вогню в Ідлібі

Росія ветувала ініційовану ФРН резолюцію ООН щодо припинення вогню в Ідлібі

Росія та Китай у четвер, 19 вересня, ветували резолюцію ФРН, Бельгії і Кувейту щодо припинення вогню в сирійській провінції Ідліб, повідомляє агенція АР. Резолюція також містила заклик щодо дотримання міжнародного гуманітарного законодавства під час антитерористичної діяльності.

Утім, на думку постійного представника РФ в ООН Василя Небензі, метою цієї резолюції був "порятунок міжнародних терористів, які закріпилися в Ідлібі, від остаточної їхньої поразки".

DW.COM

Через загострення ситуації у сирійській провінції Ідліб з початку серпня близько 70 тисяч мирних жителів були змушені залишити свої будинки. Біженці перебувають у дуже складних умовах. (21.08.2019)

Президенти Росії та Туреччини запевнили, що під час зустрічі домовилися про додаткові заходи з "нормалізації" в сирійському Ідлібі. Утім, вони так і не назвали конкретні кроки, щодо яких досягнуто згоди. (27.08.2019)

Натомість постпред Німеччини в ООН Крістоф Гойсген (Christoph Heusgen) наголосив, що країни, які підтримують цю гуманітарну резолюцію, "займають жорстку позицію щодо боротьби з тероризмом", але наполягають, що операції повинні забезпечувати захист цивільних осіб, як того вимагає міжнародне законодавство.

Згодом також був відхилениий проєкт резолюції РФ, який пропонував продовжити бойові дії проти осіб або груп, які мають "зв'язки з терористичними угрупованнями". Таке формулювання було неприйнятним для західних країн, бо "залишає місце для інтерпретації та дозволило б сирійським і російським військам продовжувати завдавати авіаудари", раніше зауважило агентство AFP.

Нагадаємо, наприкінці квітня цього року урядові війська Сирії разом з їхніми союзниками, серед яких і Росія, почали масований наступ у провінціях Ідліб і Хама.

За даними активістів, в результаті авіаударів загинули понад 960 мирних жителів, також були пошкоджені школи та медичні установи. Ще понад 400 тисяч осіб залишили ці регіони, щоб врятуватися від бойових дій, відзначають в ООН. 

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