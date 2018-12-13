 Росіянка Бутіна визнала, що працювала у США агенткою Кремля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2018

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Новини

Росіянка Бутіна визнала, що працювала у США агенткою Кремля

Затримана у США росіянка Марія Бутіна зізналася, що була агенткою Кремля з 2015 року. Вона працювала під керівництвом російського чиновника.

Марія Бутіна

Марія Бутіна

Росіянка Марія Бутіна в четвер, 13 грудня, визнала себе винною в незареєстрованій агентурній діяльності у США на користь Росії. Бутіна зізналася, що займалася такою діяльністю під керівництвом одного з російських чиновників із 2015 року до свого затримання в липні 2018-го. За визнання провини вона може отримати менший термін покарання, передає інформагенція dpa.

Сторона обвинувачення закидає Бутіній налагодження "неофіційних шляхів комунікації" з американцями з метою отримання влади і впливу на політику США.

Бутіна приїхала до США за студентською візою. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) вважає це прикриттям агентурної діяльності.

Донедавна Бутіна не визнавала свою провину ні в незареєстрованій агентурній діяльності, ні в конспіративній роботі на користь Росії, повідомляє "Інтерфакс". Однак раніше цього тижня вона повідомила, що готова змінити свою позицію.

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