Росіянка Бутіна визнала, що працювала у США агенткою Кремля

Затримана у США росіянка Марія Бутіна зізналася, що була агенткою Кремля з 2015 року. Вона працювала під керівництвом російського чиновника.
Росіянка Марія Бутіна в четвер, 13 грудня, визнала себе винною в незареєстрованій агентурній діяльності у США на користь Росії. Бутіна зізналася, що займалася такою діяльністю під керівництвом одного з російських чиновників із 2015 року до свого затримання в липні 2018-го. За визнання провини вона може отримати менший термін покарання, передає інформагенція dpa.
Сторона обвинувачення закидає Бутіній налагодження "неофіційних шляхів комунікації" з американцями з метою отримання влади і впливу на політику США.
Бутіна приїхала до США за студентською візою. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) вважає це прикриттям агентурної діяльності.
Донедавна Бутіна не визнавала свою провину ні в незареєстрованій агентурній діяльності, ні в конспіративній роботі на користь Росії, повідомляє "Інтерфакс". Однак раніше цього тижня вона повідомила, що готова змінити свою позицію.
Росія вимагала від США "якнайшвидшого звільнення" своєї громадянки.
Захист Марії Бутіної та прокурори просять суд призначити засідання, на якому обвинувачена зможе змінити свою заяву про невизнання провини. (10.12.2018)
У США затримали Марію Бутіну - помічницю віце-голови ЦБ Росії. Її звинувачують у змові з метою роботи як іноземного агента без реєстрації в міністерстві юстиції США. DW про те, хто така Бутіна. (17.07.2018)