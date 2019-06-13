 Російські пранкери розіграли Дуду, той чітко відповів щодо Львова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2020

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Новини

Російські пранкери розіграли Дуду, той чітко відповів щодо Львова

Російські пранкери подзвонили президенту Польщі Анджею Дуді від імені генсека ООН Антоніу Гутерріша. У розмові Дуда категорично відкинув можливість територіальних претензій до України.

Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда

Після переобрання на посаду президента Польщі Анджей Дуда потрапив у пастку відомих російських пранкерів "Вована" (Володимира Кузнєцова) та "Лексуса" (Олексія Столярова). Вони провели з ним телефонну розмову, видаючи себе за генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, який нібито вирішив привітати Дуду з перемогою.

Речник канцелярії президента Польщі у середу, 15 липня, підтвердив автентичність розмови, повідомляє агентство новин dpa з посилання на місцеву агенцію PAP. Пранкери ввели в оману і постійне представництво Польщі при ООН, пройшовши там верифікацію.

Запис розмови було оприлюднено 14 липня на відеосервісі YouTube. Розмова велася англійською мовою.

Сам Анджей Дуда написав 15 липня у соцмережі Twitter, що під час розмови зорієнтувався, мовляв, щось тут не так. За його словами, генсек ООН не вимовляє аж так добре слова "зубровка", хоча голос був дуже схожий.

Фейковий генсек ООН стверджував, що відомий польський міцний алкогольний напій йому колись подарував колишній президент Європейської Ради Дональд Туск, який нібито нещодавно поскаржився у телефонній розмові на можливу дискримінацію з боку Дуди представників ЛГБТ-спільноти. Дуда запевнив, що нікого не дискримінує, а Туску, мовляв, він просто "не подобається".

Частина розмови стосувалася й України. При цьому Анджею Дуді вдалося оминути провокацію щодо можливих територіальних претензій до України. На запитання, чи не хоче президент Польщі повернути Львів та інші українські землі, які його країна втратила в минулому, Дуда категорично відповів: "Ні, це - Україна!".

Він зазначив, що у Польщі навіть не ведуть політичної дискусії про це. Жодна політична сила не виступає з такою пропозицією, наголосив Дуда. Говорячи про відносини з чинною українською владою, президент Польщі запевнив, що вони добрі, а Зеленський, на його думку, є "хорошим хлопцем".

На початку розмови, говорячи про поширення коронавірусу в країні та запевняючи фейкового генсека ООН, що "ситуація під контролем", Дуда все ж припустив, що Україна може бути джерелом нових випадків захворювання в Польщі. Мовляв, у Польщі проживають багато українців, а у Варшаві знають, що ситуація з поширенням коронавірусу в сусідній країні складна. Утім, запевнив він, нових випадків у Польщі досить мало.

Після оприлюднення телефонної розмови та підтвердження її автентичності представники польської опозиції - блоку "Громадянська коаліція" - висунули вимогу розслідувати цей випадок. Вони вважають за необхідне з'ясувати, чому польські спецслужби не запобігли тому, що Дуда відповів на цей дзвінок.

Дует російських пранкерів неодноразово ловив у свої пастки лідерів держав, відомих політиків та знаменитостей. Лунають припущення, що через телеканал НТВ, для якого вони працювали та який належить "Газпрому", пранкери мають контакти у російських владних структурах та отримують телефонні номери, яких немає у відкритому доступі, зазначає dpa. 

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