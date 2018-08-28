Російський режисер висловив підтримку Сенцову

Російський режисер-документаліст Віктор Косаковський у суботу, 1 вересня, закликав на Венеціанському кінофестивалі пам'ятати про голодування українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в ув'язненні в російській колонії.

"На мені футболка з цифрою 111. Сьогодні 111-й день голодування Олега Сенцова. Те, що я роблю, - не політичне висловлювання, а акт співчуття. Я не думаю, що міжнародні кінофестивалі - майданчик для політичних висловлювань, вони існують для фільмів. Але як людина, як колега Олега Сенцова, я не можу забувати, що наш колега голодує 111-й день. Ми не повинні забувати про це", - цитує слова Косаковського агентство "Інтерфакс". На Венеціанському кінофестивалі режисер представляє свій фільм "Акварелла" в рамках документальної програми.

Нагадаємо, що 30 серпня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням поінформувати її про стан здоров'я українських політв'язнів із наданням підтверджувальних медичних документів. "109 днів голодує Олег Сенцов. 165 - Володимир Балух. Стан їхнього здоров'я вже надкритичний", - написала тоді Денісова на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Олега Сенцова затримали в Криму в 2014 році, а в серпні 2015 року суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за підготовку теракту. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнення всіх українських політв'язнів у Росії.