Російський боксер Максим Дадашев помер у США від отриманих на ринзі травм

Після бою проти пуерториканця Сабріеля Матіаса, під час якого Максим Дадашев пропустив багато ударів, лікарі діагностували у росіянина тяжкий набряк мозку. Боксер помер у шпиталі.
У шпиталі американського міста Оксон Гілл (штат Меріленд) помер російський професійний боксер Максим Дадашев. Про це у вівторок, 23 липня, повідомила Федерація боксу Росії (ФБР). Як заявив генеральний секретар ФБР Умар Кремлев, російська сторона уважно вивчить обставини загибелі спортсмена, а також допомогу, надану йому в американській лікарні, передає агентство dpa.
28-річний Дадашев був госпіталізований у ніч на 20 липня після бою з пуерториканцем Сабріелем Матіасом. Росіянин пропустив багато ударів, і його команда припинила бій після 11-го раунду. З рингу його винесли на ношах. По дорозі в роздягальню спортсмен знепритомнів і був доставлений в лікарню, де медики діагностували у нього тяжкий набряк мозку. Йому провели трепанацію черепа.
Дадашев перейшов у професійний бокс у 2016 році. До свого останнього бою він здобув 13 перемог в 13 поєдинках.
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