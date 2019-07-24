Російський боксер Максим Дадашев помер у США від отриманих на ринзі травм

У шпиталі американського міста Оксон Гілл (штат Меріленд) помер російський професійний боксер Максим Дадашев. Про це у вівторок, 23 липня, повідомила Федерація боксу Росії (ФБР). Як заявив генеральний секретар ФБР Умар Кремлев, російська сторона уважно вивчить обставини загибелі спортсмена, а також допомогу, надану йому в американській лікарні, передає агентство dpa.

28-річний Дадашев був госпіталізований у ніч на 20 липня після бою з пуерториканцем Сабріелем Матіасом. Росіянин пропустив багато ударів, і його команда припинила бій після 11-го раунду. З рингу його винесли на ношах. По дорозі в роздягальню спортсмен знепритомнів і був доставлений в лікарню, де медики діагностували у нього тяжкий набряк мозку. Йому провели трепанацію черепа.

Дадашев перейшов у професійний бокс у 2016 році. До свого останнього бою він здобув 13 перемог в 13 поєдинках.