 Російський активіст з Pussy Riot Петро Верзілов прибув на лікування в ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Російський активіст з Pussy Riot Петро Верзілов прибув на лікування в ФРН

Учасник панк-гурту Pussy Riot Петро Верзілов, імовірно отруєний в Москві, в суботу ввечері прибув для лікування до Берліна. Літак спецрейсу приземлився в аеропорту "Шенефельд", повідомляє видання Bild.

Берлінський аеропорт Шенефельд

Берлінський аеропорт Шенефельд

Видавець російського інтернет-ЗМІ "Медіазона" та один з учасників російського панк-гурту Pussy Riot Петро Верзілов прибув для лікування до Німеччини. Пізно ввечері суботи, 15 вересня, російський активіст, імовірно отруєний в Москві, прилетів спеціальним рейсом на літаку, що приземлився в берлінському аеропорту "Шенефельд", повідомило німецьке видання Bild.

Інша учасниця гурту, Надія Толоконнікова, опублікувала відеотвіт, на якому видно, як Верзілов перебуває в салоні літака, що приземлився.

Отруєння з метою залякування

В аеропорту в інтерв'ю газеті Bild Толоконнікова заявила, що у випадку з Верзіловим йдеться про отруєння, що мало на меті або залякування, або навіть убивство.

Раніше в суботу ще одна учасниця гурту, Вероніка Нікульшина, повідомила російському інтернет-виданню "Медуза", що вивезти Верзілова на лікування з Росії до Німеччини запропонував друг його батька, який працює в одній з німецьких клінік.

11 вересня, після засідання Басманного суду, на якому Нікульшину та ще одну учасницю Pussy Riot визнали винними в учиненні опору працівникам поліції, Петро Верзілов потрапив в реанімацію у тяжкому стані. Згодом Верзілова перевели з лікарні в НДІ імені Скліфосовського.

DW.COM

Російського активіста Петра Верзілова, який перебуває у тяжкому стані, повезли на лікування до Берліна. (15.09.2018)

Видавець російської "Медіазони" почав втрачати зір, мову і здатність рухатися, стверджує його партнерка, активістка Pussy Riot Вероніка Нікульшина. Близькі Верзилова вважають, що його могли отруїти. (13.09.2018)

Госпіталізація учасника арт-гурту Pussy Riot і видавця російської "Медіазони" викликає занепокоєння у Джастіна Трюдо. Верзілов є громадянином Канади. (14.09.2018)

Лікарі виключили інсульт, але припустили, що він міг отруїтися або був отруєний холінолітиками. Вероніка Нікульшина заявила, що Верзілов не вживав жодних ліків або наркотичних речовин.

Петро Верзілов є видавцем інтернет-видання "Медіазона", присвяченого захисту прав затриманих, підслідних і ув'язнених в Росії. 15 липня під час фінального матчу ЧС з футболу між Францією і Хорватією Верзілов і активістки Pussy Riot вибігли на поле московського стадіону "Лужники" в формі поліцейських. Своєю акцією "Міліціонер вступає в гру" вони символізували вимогу до російської влади звільнити політв'язнів, припинити арешти на мітингах і дозволити політичну конкуренцію в країні.

16 липня суд у Москві заарештував Верзілова, Курачеву, Нікульшину і Пахтусову на 15 діб за адміністративне правопорушення і призначив штрафи за незаконне носіння поліцейської форми. 30 липня їх знову затримали - одразу після виходу з спецприймальників.

Верзілов також був знайомий з режисером Олександром Расторгуєвим, який 30 серпня загинув в ЦАР за нез'ясованих обставин разом з журналістами Орханом Джемалем і Кирилом Радченком.

Дивитись відео 02:47
Now live
02:47 хв

Надія Толоконнікова в Берліні: про секс, свободу й тюрму (16.03.2016)

Аудіо й відео до теми

Надія Толоконнікова в Берліні: про секс, свободу й тюрму (16.03.2016)  

Також за темою

Pjotr Wersilow

Російського активіста Верзілова лікуватимуть у Берліні 15.09.2018

Російського активіста Петра Верзілова, який перебуває у тяжкому стані, повезли на лікування до Берліна.

Реклама

Докладно

Труби заводу Кримський титан, 4 вересня

Чому погіршилась екологічна ситуація на адмінмежі з Кримом?

Жителі Криму й надалі нарікають на погіршення стану здоров'я через викиди заводу "Кримський титан". 

Перший магазин Ikea має відкритися в Україні наступного року

Прихід IKEA: чи покращився в Україні інвестклімат?(відео)

Прихід IKEA українська влада пов'язує з поліпшенням інвестиційного клімату в державі. Чи дійсно це так - з’ясовувала DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  