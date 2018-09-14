Російський активіст з Pussy Riot Петро Верзілов прибув на лікування в ФРН

Видавець російського інтернет-ЗМІ "Медіазона" та один з учасників російського панк-гурту Pussy Riot Петро Верзілов прибув для лікування до Німеччини. Пізно ввечері суботи, 15 вересня, російський активіст, імовірно отруєний в Москві, прилетів спеціальним рейсом на літаку, що приземлився в берлінському аеропорту "Шенефельд", повідомило німецьке видання Bild.

Інша учасниця гурту, Надія Толоконнікова, опублікувала відеотвіт, на якому видно, як Верзілов перебуває в салоні літака, що приземлився.

Отруєння з метою залякування

В аеропорту в інтерв'ю газеті Bild Толоконнікова заявила, що у випадку з Верзіловим йдеться про отруєння, що мало на меті або залякування, або навіть убивство.

Раніше в суботу ще одна учасниця гурту, Вероніка Нікульшина, повідомила російському інтернет-виданню "Медуза", що вивезти Верзілова на лікування з Росії до Німеччини запропонував друг його батька, який працює в одній з німецьких клінік.

11 вересня, після засідання Басманного суду, на якому Нікульшину та ще одну учасницю Pussy Riot визнали винними в учиненні опору працівникам поліції, Петро Верзілов потрапив в реанімацію у тяжкому стані. Згодом Верзілова перевели з лікарні в НДІ імені Скліфосовського.

Лікарі виключили інсульт, але припустили, що він міг отруїтися або був отруєний холінолітиками. Вероніка Нікульшина заявила, що Верзілов не вживав жодних ліків або наркотичних речовин.

Петро Верзілов є видавцем інтернет-видання "Медіазона", присвяченого захисту прав затриманих, підслідних і ув'язнених в Росії. 15 липня під час фінального матчу ЧС з футболу між Францією і Хорватією Верзілов і активістки Pussy Riot вибігли на поле московського стадіону "Лужники" в формі поліцейських. Своєю акцією "Міліціонер вступає в гру" вони символізували вимогу до російської влади звільнити політв'язнів, припинити арешти на мітингах і дозволити політичну конкуренцію в країні.

16 липня суд у Москві заарештував Верзілова, Курачеву, Нікульшину і Пахтусову на 15 діб за адміністративне правопорушення і призначив штрафи за незаконне носіння поліцейської форми. 30 липня їх знову затримали - одразу після виходу з спецприймальників.

Верзілов також був знайомий з режисером Олександром Расторгуєвим, який 30 серпня загинув в ЦАР за нез'ясованих обставин разом з журналістами Орханом Джемалем і Кирилом Радченком.