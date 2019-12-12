Російське телебачення показало "інтерв'ю" Володимира Зеленського

Російське телебачення у неділю, 15 грудня, показало "інтерв'ю" українського президента Володимира Зеленського телеканалу "Россия 1", яке він дав під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі. Знімальна група каналу зустріла його в кулуарах саміту та поставила запитання щодо вражень від першої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

"Перша зустріч особиста ... Поговорили, підіймали важливі питання. Зараз всі втомилися - хочемо повечеряти. Я вважаю, що це правильний початок, в принципі, для зустрічей такого формату", - сказав Зеленський.

Він також наголосив на своїй головній меті: "У нас є можливість домогтися важливого результату - кінця війни в Україні, кінця війни у нашій країні. Я дуже хочу ... По-перше, через чотири місяці буде ще зустріч, тому що багато питань - за один раз все не вирішити. І дійсно - різні погляди на різні питання ".

Зеленський також зазначив, що найважливішим вважає початок спілкування між сторонами. "Мінськ, як то кажуть, Мінськом, але час іде, час змінюється. У нас інші трошки погляди. Я вважаю, що, в принципі, нашій країні видніше, тому що це наша країна і ми дуже добре знаємо людей, які живуть на окупованих територіях. Я вважаю, що головне те, що ми всі почали спілкуватися. І це найголовніше", - зазначив Зеленський.

В сюжеті "Россия 1" наголошується, що Зеленський продовжував "спокійно" давати інтерв'ю, попри "розстрільні погляди", які в цей час кидав на нього заступник глави його Офісу Кирило Тимошенко, та "хапання за голову" голови Офісу Андрія Богдана. Також кореспонденти повідомили, що це було "перше нормальне повноцінне спілкування" українського президента з російськими ЗМІ за останні шість років.

Нагадаємо, раніше телеканал "Россия 1" анонсував "перше повноцінне інтерв'ю" Зеленського російським ЗМІ. Пізніше Зеленський заперечив це, зазначивши, що "журналістка запитала щось в коридорі, я їй щось відповів. Отаке інтерв'ю".