Російська розвідка розширює активність в Естонії - спецслужба

Російські та китайські секретні служби дедалі більше розширюють свою активність на території Естонії, заявила в п'ятницю, 12 квітня, служба розвідки країни. Починаючи з 2008 року, шість осіб були засуджені естонським судом за державну зраду, а ще 12 інших - за співпрацю з російською розвідкою, йдеться в річному звіті поліції безпеки Естонії (КАПО), повідомляє агенція dpa.

Востаннє це сталося у березні, коли до 3,5 року ув'язнення засудили чоловіка з подвійним російським та естонським громадянством, якого завербувала російська Федеральна служба безпеки.

Найкращий співробітник естонської розвідки - російський шпигун?

Також повідомляється, що 26 березня розвідслужба затримала колишнього співробітника цього відомства Володимира Куликова за підозрами в антиестонській діяльності на користь Росії. "Куликов зараз перебуває під вартою. Ведеться слідство, тому не є можливим точно сказати, у чому його звинувачують. У ході слідства можуть з'ясуватися ознаки державної зради, але поки їх підтвердити неможливо", - цитує гендиректора КАПО Арнольда Сінісалу агенція "Інтерфакс".

Як зазначається, у 1995 році Куликова визнали найкращим поліцейським поліції безпеки Естонії, у 2012 році чоловік залишив свою посаду за станом здоров'я та працював тренером з дзюдо. На думку естонської спецслужби, російська розвідка завербувала Куликова вже після звільнення з КАПО під час його поїздок до Росії.

У той же час у звіті повідомляється, що китайські спецслужби також намагаються посилити вербування естонських громадян для шпигунства. Вони заманюють посадовців і фахівців передусім через інтернет перспективами високооплачуваної роботи та оплачуваними відрядженнями. Росія ж, як зазначається, намагається залучити також російськомовну естонську молодь за допомогою своєї пропаганди.

Нагадаємо, відносини Естонії та Росії останніми рокамистали більш напруженими після анексії Москвою українського Криму та через події на Сході України..